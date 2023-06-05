4 mevsim daha uzun sürüş

Geçtiğimiz hafta gün­dem oldukça yo­ğundu. Continental Türkiye’nin davetlisi olarak Avusturya’nın Salzburg şeh­rine markanın yeni 4 mev­sim lastiklerini test etmeye gittim. Hyundai i20N, Toyo­ta Yaris GR, VW Golf GTI gi­bi modellerle pistte yaptığı­mız test sürüşleri sırasında en dikkat çeken ortalama bir yaz lastiğiyle 4 mevsim las­tik arasında 85-90 km/s’de yaptığımız frenleme esna­sında oluşan yaklaşık 2 araç yani 10 metrelik frenleme farkı oldu. Bu gerçekten ina­nılmaz. Öte yandan marka yeni 4 mevsim lastikleri Al­lSeasonContact 2’yi tüm bi­nek ve SUV araçlar için üre­tiyor. Düşük yuvarlanma di­renci, ıslakta iyi tutunma, sessizlik ilk başta dikkatimi çekenler oldu.

Zaten Continental de pist koşullarında sıkı perfor­manslı otomobillerle bu tes­ti yaparak lastiklerine ne kadar güvendiğinin altını gösterdi. 2023 sonbaharın­da tüketicilerle buluşması planlanan lastikler, 15 ile 21 inç arasında boyutlarda pi­yasadaki otomobillerin yüz­de 87’sine uygun olarak üre­tilecek. Pek çok bağımsız testte de rüştünü ispat eden AllSeasonContact, yeni yü­züyle M+S işaretini ve kar sembolünü de taşıyor.

Sessiz at nalı üretiminden lastiğe yolculuk

Daha önce elektrikli oto­mobillerde genelde elektrik­li otomobillere uygunluktan bahsederdik. Elektrikli oto­mobillerin bu denli yaygın­laşmasının ardından Alman marka Continental de tüm lastiklerini EV uyumlu hale getirdi. Yani elektrikli otomo­billere özel bir lastik yapmak yerine tüm lastikler onlara uygun oldu. Test sürüşümüz sırasında elektrikli Cupra Born, Audi e-Tron gibi model­lerdeki lastiklerde de hep EV. Logosu vardı. Lansmanda bir­likte olduğumuz Continental yöneticilerinden Hüseyin İş­sever ile yaptığımız sohbette de Türkiye’de 4 mevsime ilgi­nin arttığını söylerken, daha uzun menzil, kış koşullarının çok etkin olmadığı yerlerde özellikle de tercih sebebi ol­duğuna dikkat çekti. Marka­nın daha sürdürülebilir üre­tim yapma felsefesi, üretimde suyun yeniden kullanılma­sı, karbon nötre giden üretim yolculuğu Continental’in söy­lemlerindendi. 1871 yılında atların yolda çıkarttıkları se­sin azaltılması fikriyle üreti­me başlayan, 1904’te ilk las­tiğini üreten marka 2030’da yüzde 60 oranına geri dönü­şümlü malzeme kullanımı ve 2040’ta karbon nötr olmayı taahhüt ediyor.