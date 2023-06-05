4 mevsim daha uzun sürüş
Continental yeni 4 mevsim lastikleri AllSeasonContact 2’yi tanıttı. Düşük yuvarlanma direnci, ıslakta iyi tutunma sessizlik özellikleri ile bu sonbahar tüketicilerle buluşması planlanan lastikler, 15 ile 21 inç arasında boyutlarda piyasadaki otomobillerin yüzde 87’sine uygun olarak üretilecek.
Geçtiğimiz hafta gündem oldukça yoğundu. Continental Türkiye’nin davetlisi olarak Avusturya’nın Salzburg şehrine markanın yeni 4 mevsim lastiklerini test etmeye gittim. Hyundai i20N, Toyota Yaris GR, VW Golf GTI gibi modellerle pistte yaptığımız test sürüşleri sırasında en dikkat çeken ortalama bir yaz lastiğiyle 4 mevsim lastik arasında 85-90 km/s’de yaptığımız frenleme esnasında oluşan yaklaşık 2 araç yani 10 metrelik frenleme farkı oldu. Bu gerçekten inanılmaz. Öte yandan marka yeni 4 mevsim lastikleri AllSeasonContact 2’yi tüm binek ve SUV araçlar için üretiyor. Düşük yuvarlanma direnci, ıslakta iyi tutunma, sessizlik ilk başta dikkatimi çekenler oldu.
Zaten Continental de pist koşullarında sıkı performanslı otomobillerle bu testi yaparak lastiklerine ne kadar güvendiğinin altını gösterdi. 2023 sonbaharında tüketicilerle buluşması planlanan lastikler, 15 ile 21 inç arasında boyutlarda piyasadaki otomobillerin yüzde 87’sine uygun olarak üretilecek. Pek çok bağımsız testte de rüştünü ispat eden AllSeasonContact, yeni yüzüyle M+S işaretini ve kar sembolünü de taşıyor.
Sessiz at nalı üretiminden lastiğe yolculuk
Daha önce elektrikli otomobillerde genelde elektrikli otomobillere uygunluktan bahsederdik. Elektrikli otomobillerin bu denli yaygınlaşmasının ardından Alman marka Continental de tüm lastiklerini EV uyumlu hale getirdi. Yani elektrikli otomobillere özel bir lastik yapmak yerine tüm lastikler onlara uygun oldu. Test sürüşümüz sırasında elektrikli Cupra Born, Audi e-Tron gibi modellerdeki lastiklerde de hep EV. Logosu vardı. Lansmanda birlikte olduğumuz Continental yöneticilerinden Hüseyin İşsever ile yaptığımız sohbette de Türkiye’de 4 mevsime ilginin arttığını söylerken, daha uzun menzil, kış koşullarının çok etkin olmadığı yerlerde özellikle de tercih sebebi olduğuna dikkat çekti. Markanın daha sürdürülebilir üretim yapma felsefesi, üretimde suyun yeniden kullanılması, karbon nötre giden üretim yolculuğu Continental’in söylemlerindendi. 1871 yılında atların yolda çıkarttıkları sesin azaltılması fikriyle üretime başlayan, 1904’te ilk lastiğini üreten marka 2030’da yüzde 60 oranına geri dönüşümlü malzeme kullanımı ve 2040’ta karbon nötr olmayı taahhüt ediyor.