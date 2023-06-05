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4 mevsim daha uzun sürüş

Continental yeni 4 mevsim lastikleri AllSeasonContact 2’yi tanıttı. Düşük yuvarlanma direnci, ıslakta iyi tutunma sessizlik özellikleri ile bu sonbahar tüketicilerle buluşması planlanan lastikler, 15 ile 21 inç arasında boyutlarda piyasadaki otomobillerin yüzde 87’sine uygun olarak üretilecek.

Haber Merkezi
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Geçtiğimiz hafta gün­dem oldukça yo­ğundu. Continental Türkiye’nin davetlisi olarak Avusturya’nın Salzburg şeh­rine markanın yeni 4 mev­sim lastiklerini test etmeye gittim. Hyundai i20N, Toyo­ta Yaris GR, VW Golf GTI gi­bi modellerle pistte yaptığı­mız test sürüşleri sırasında en dikkat çeken ortalama bir yaz lastiğiyle 4 mevsim las­tik arasında 85-90 km/s’de yaptığımız frenleme esna­sında oluşan yaklaşık 2 araç yani 10 metrelik frenleme farkı oldu. Bu gerçekten ina­nılmaz. Öte yandan marka yeni 4 mevsim lastikleri Al­lSeasonContact 2’yi tüm bi­nek ve SUV araçlar için üre­tiyor. Düşük yuvarlanma di­renci, ıslakta iyi tutunma, sessizlik ilk başta dikkatimi çekenler oldu.

Zaten Continental de pist koşullarında sıkı perfor­manslı otomobillerle bu tes­ti yaparak lastiklerine ne kadar güvendiğinin altını gösterdi. 2023 sonbaharın­da tüketicilerle buluşması planlanan lastikler, 15 ile 21 inç arasında boyutlarda pi­yasadaki otomobillerin yüz­de 87’sine uygun olarak üre­tilecek. Pek çok bağımsız testte de rüştünü ispat eden AllSeasonContact, yeni yü­züyle M+S işaretini ve kar sembolünü de taşıyor.

Sessiz at nalı üretiminden lastiğe yolculuk

Daha önce elektrikli oto­mobillerde genelde elektrik­li otomobillere uygunluktan bahsederdik. Elektrikli oto­mobillerin bu denli yaygın­laşmasının ardından Alman marka Continental de tüm lastiklerini EV uyumlu hale getirdi. Yani elektrikli otomo­billere özel bir lastik yapmak yerine tüm lastikler onlara uygun oldu. Test sürüşümüz sırasında elektrikli Cupra Born, Audi e-Tron gibi model­lerdeki lastiklerde de hep EV. Logosu vardı. Lansmanda bir­likte olduğumuz Continental yöneticilerinden Hüseyin İş­sever ile yaptığımız sohbette de Türkiye’de 4 mevsime ilgi­nin arttığını söylerken, daha uzun menzil, kış koşullarının çok etkin olmadığı yerlerde özellikle de tercih sebebi ol­duğuna dikkat çekti. Marka­nın daha sürdürülebilir üre­tim yapma felsefesi, üretimde suyun yeniden kullanılma­sı, karbon nötre giden üretim yolculuğu Continental’in söy­lemlerindendi. 1871 yılında atların yolda çıkarttıkları se­sin azaltılması fikriyle üreti­me başlayan, 1904’te ilk las­tiğini üreten marka 2030’da yüzde 60 oranına geri dönü­şümlü malzeme kullanımı ve 2040’ta karbon nötr olmayı taahhüt ediyor.