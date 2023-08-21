911’in rakibi yenilendi

A MG GT’nin ilk jenerasyonu Türkiye’ye gelmeden önce Mercedes- Benz yöneticisi Ezgi Yıldız Kefeli ile konuşup özel bir sürüş organize edebilir misiniz diye rica etmiştim.

Tecrübeli fotoğrafçı dostum Savaş Yılmaz ile bu test sürüşü için Alman ya’ya gitmiştik ve sapsarı rengiyle dikkat çeken bu çarpıcı otomobilin direksiyonunun başında 2 harika gün geçirmiştik. Şimdi AMG GT’nin yenisini konuşma zamanı. Geçtiğimiz haftalarda E Serisi lansmanında sır gibi saklanan, ambargolu şekilde gördüğümüz ikinci jenerasyonu AMG GT artık çok daha büyük.

4Matic dört tekerlekten çekiş sistemi, aktif aerodinamik destekleri, arka aks yönlendirmesi standart. Hatta tasarımla Porsche 911’in rakibi bile diyebiliriz, çünkü arkada iki minik koltuk var. Boyu 1,5 metreye kadar olanlar için tasarlanan bu koltuklar kısa mesafeli sürüşler ya da çocukların kullanımına uygun.

İkinci jenerasyon AMG GT Coupe Mercedes’in yeni top modeli, 4.0 litre V8 bir turbo makine Affalterbach imzalı. AMG GT 63 4Matic+ Coupe, 585 HP güç üretiyor. AMG GT 55 4Matic ise 476 HP’lik maksimum güç üretiyor. AMG’ye özel ızgara ve digital light dikkat çekici. Arkadan, ön profilden ya da nereden bakarsanız bakın kaslı tasarımını görüyorsunuz. 11,9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, gelişmiş görüntüleme ve kullanıcı dostu kullanım sunuyor.

AMG performance menüsü yine duruyor. AMG GT’nin içindeki cini çıkartmanın yolu da bu menüde. “Comfort” ve “Race” modları arasında ruhunuza göre tercih yapabiliyorsunuz. Tam da AMG’ye yakışacak şekilde koltuklar sportif.

İki tonlu Nappa deri opsiyonlar arasında. 9 kademeli MCT şanzıman, kulakçıklarla birlikte kumanda edilebiliyor. AMG GT’de kullanılan malzeme alüminyum, çelik, magnezyum ve fiber kompozitten oluşuyor ve tıpkı bir yarış otomobili hissiyle üretiliyor. Dev kanat aerodinamiği, yere basma gücünü artırıyor. 80 km üzerinde spoyler, 5 farklı pozisyonda sürüşe katkı sağlıyor.

AMG üretimi bu çılgın motorun tüketimi 14,1 litre. 4.0 litrelik benzinli versiyon 800 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 3,2 saniye. Nispeten daha güçsüz versiyon olan 55’te ise bu süre 3,9 saniye. Motor “bir kişi bir motor” prensibiyle üretiliyor ve tamamen elle monte ediliyor. Mercedes-AMG, yeni GT modelinin 2024 yılının ilk yarısında yola çıkması bekleniyor.