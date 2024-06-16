A Milli Takım maçları Togg ekranından izlenebilecek

Nisan ayından itibaren T10X’te erişime açılan D-Smart GO, 9 günlük bayram tatili boyunca tüm kanallarını Togg kullanıcılarına açtı.

Türkiye’de ilk olan bu uygulama ile bayram sevinci yaşayan Togg kullanıcıları, D-Smart GO ile Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanına ortak oluyor. Türkiye’nin de yer aldığı Euro 2024’te tüm maçlar, Togg ekranından canlı olarak izlenebiliyor.

D-Smart ve Togg iş birliğinde sunulan içerikler ve canlı TV kanallarının, RTÜK mevzuatına uygun ve lisanslı olarak kullanıcılara sunulduğu belirtildi.

D-Smart GO’da birçok farklı içerikte 100’ün üzerinde kanal bulunuyor. Yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. Euro 2024’te kaçırılan maçlar da bu geri alma özelliği sayesinde daha sonra izlenebiliyor.

“Yola odaklanın”

Togg T10X’te sürücüler, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebiliyor. Yolculuk sırasında sürücünün dikkatini dağıtmaması için ana ekran kapanıyor, açılmak istenmesi halinde “Lütfen yola odaklanın.” uyarısı çıkıyor. Araç içinde bulunan sürücü dışındaki kişiler ise, yolcu ekranları üzerinden D-Smart GO’nun keyfini çıkarmaya devam ediyor.