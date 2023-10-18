ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 7.7 milyar dolara ulaştı

Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), UAW işçilerinin General Motors (GM), Ford ve Stellantis'e karşı başlattığı ve "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan greve ilişkin son analizini paylaştı. AEG'nin açıklamasında, 12 Ekim itibarıyla UAW'nin grevinden kaynaklanan toplam ekonomik kaybın 7.7 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Söz konusu kaybın 359 milyon dolarının doğrudan ücret kaybından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, 3.45 milyar dolarının üretici kaybı, 2.67 milyar dolarının tedarikçi kaybı ve 1.21 milyar dolarının bayi, müşteri ve diğer kayıplar olduğu aktarıldı. UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti. Sendika, 22 Eylül'de yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle GM ve Stellantis'e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu.

Bu kapsamda GM ve Stellantis'in 20 eyaletteki 38 tesisinde daha işçilerin iş durduracağı bildirilmişti. UAW, 29 Eylül'de Ford ve GM'de çalışan 7 bin üyesinin daha greve gideceğini, sözleşmede iyileştirmeler yapıldığı için Stellantis'te ise yeni bir grev olmayacağını açıklamıştı. Sendika, geçen hafta, yaklaşık 4 bin üyesinin İsveçli Volvo Group'un bünyesindeki Mack Trucks'ın Pensilvanya, Maryland ve Florida'daki fabrikalarının yanısıra 8 bin 700 üyesinin Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında greve gittiğini duyurmuştu.

Tedarikçinin fabrikasında patlama oldu, Toyota üretimini durdurdu

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.’nun Japonya’daki fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici durdurdu. Chuo Spring Co.'nun Aiçi eyaletindeki fabrikasında patlama oldu. İki işçinin yaralandığı patlama, tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdi. Toyota'nın açıklamasında, geçici durdurulan 10 üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı. Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.

Rolls-Royce 2500 kişi ile yolları ayırıyor

Rolls-Royce, dünya çapında 2 bin ila 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Bu rakam, şirketin mevcut istihdamının yüzde 6'sını oluşturuyor. Şirketten yapılan açıklamada, daha sade ve düzenli bir organizasyon yapısı oluşturarak verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilecek planlar duyuruldu. Şirket dünya çapında 42 bin kişiyi istihdam ediyor.

Volta Trucks iflas davası açma kararı aldı

Elektrikli kamyon üreticisi Volta Trucks, tedarikçilerle yaşanan sıkıntıların startup'ın fon toplamasını zorlaştırmasının ardından İsveç'te iflas davası açmaya karar verdi. Merkezi İsveç'te bulunan ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Volta, elektrikli araç parçaları tedarikçisi Proterra'nın ağustosta iflas etmesinin ve batarya tedarikçisine ilişkin belirsizliğin, üretebileceği kamyon sayısını azalttığını ve yeterli sermaye toplamayı zorlaştırdığını söyledi.