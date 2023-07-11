Agresif araç kullanan yüksek prim ödeyebilir

Maliyetleri ve riskleri düşürmek isteyen sigortacılık sektörü ise bu verilere dayanarak araç sahiplerinin kullanım alışkanlıklarına göre trafik sigortası ve kasko poliçesi hazırlamaya başladı. Avrupa ve ABD’de başlayan uygulama kapsamında risk primleri, araç üzerindeki sensörler vasıtasıyla sürücülerin aracı kullanım şekline göre belirleniyor. Benzer uygulamalar Türkiye’de de yavaş yavaş kullanıma giriyor.

Falcons Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Onuş, aracını agresif kullanan sürücüye daha yüksek prim bedelli, sakin kullananlar için ise düşük prim bedelli poliçelerin yaygın şekilde kullanımının artık çok yakın olduğunu belirtti. Onuş, kişiye özel ve gerçek zamanlı veriyle şekillenen sigortaların Türkiye’de de önümüzdeki süreçte yaygınlaşabileceğini belirtti. Uygulamanın, araç sürüş verilerinin kullanılarak risk profili ve sigorta priminin hesaplanmasına dayandığını belirten Onuş, sürüş alışkanlıklarında normalin dışında veriler görülen araç sahiplerinin daha dikkatli olması gerekebileceğinin altını çizdi.

Onuş, “Örneğin ani frenleme ya da hızlanma yapan, hız limitlerini sürekli aşan, keskin dönüş hareketleri yapan ve aracın güvenlik donanımlarının çalışmasına neden olacak şekilde kullanan sürücüler, daha yüksek trafik sigortası veya kasko bedeli ödeyebilir. Bu durum kullanıma bağlı olarak yeni poliçe döneminde daha düşük fiyatlı hale de dönebilir.

Bu tür sigorta poliçeleri, güvenli sürüşü teşvik ederek trafikte güvenliği artırabilir ve kaza sayısını azaltabilir. Böylece sigorta şirket için düşük risk, otomobil kullanıcısı için düşük maliyet oluşabilir” diye konuştu. Onuş, elektrikli araçların çoğalmasının sonucu olarak da bu tür sigorta uygulamalarının gelecek 10 yılda daha da yaygınlaşabileceğini söyledi.