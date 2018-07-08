Alırken de satarken de avantajlı

08 Temmuz 2018

Üretildiği tarihten bu yana dünyanın en çok tercih edilen modeli olan Toyota Corolla, ikinci el otomobil sektöründe hem alıcıya hem de satıcıya önemli avantaj sağlıyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Corolla’nın teknolojik özellikleri, donanımı ile birlikte mekanik, elektrik ve gövde açısından da sorunsuz olması ikinci eldeki değerini artırıyor.

Araştırmalarda en sorunsuz otomobiller listesinin en üstünde yer alan Corolla, ikinci el piyasasında sıfır fiyatına göre ilk yılda yüzde 15, ikinci yılda yüzde 22-23, üçüncü yılda da maksimum yüzde 25 değer kaybediyor. Bu durum ikinci el otomobil sektöründe hem alıcıya hem de satış yapana önemli avantaj sağlıyor.

1966 yılında üretilmeye başlanan ve bugüne kadarki 45 milyonu aşan satışıyla dünyanın en çok satılan modeli olan Corolla, 2017 yılında da 3 bin 500 model arasından en yakın rakibini 123 bin 738 adetlik farkla geride bırakmayı başarmış ve toplamda 924 bin 118 adetle yine ilk sırayı almıştı.

Corolla aynı zamanda 2018 yılının ilk 5 ayında Toyota’nın Türkiye satışları içinde de yüzde 63’lük bölümü oluşturuyor.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkede üretilen Corolla, Toyota’nın 80 yılı aşan tarihi içinde satılan her 5 modelden 1’ini temsil etmeyi de sürdürüyor.

Türkiye’de üretilip dünyanın 50’den fazla ülkesine ihraç edilen Corolla’nın bir başka özelliği de üretimde kullanılan parçaların yüzde 50’den fazlasının yerli olması.

İkinci elin gözdesi

Sorunsuzluk denince akla ilk gelen ve teknolojik özellikleriyle öne çıkan Toyota Corolla, geniş iç hacmi ve konforuyla da C segmentinde olmasına rağmen D segmentini zorlayan bir model olarak görülüyor.

İkinci elde “alana da satana da avantaj sağlayan” bir model olarak dikkati çeken Corolla, en çabuk el değiştiren otomobil olarak tanımlanıyor.

Dizel modellerinin sessizliği, donanım fiyat dengesi, mekanik, elektrik ve gövde aksamı açısından sorunsuzluğu ve dayanıklılığı Corolla’nın ikinci eldeki değerini katlıyor.

Kaynak: AA