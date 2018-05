Alman DKV Iran pazarına giriyor

18 Mayıs 2018

HÜSNİYE GÜNGÖR

İlk çıktığı dönemlerde akaryakıt kartlarına şüpheyle bakan Türk nakliyecisi bugün şöförlerini yüzde 90 oranında en az bir kartla Avrupa yollarına gönderiyor. Uluslararası karayolu taşımacılığı şöförleri tırla ya da taşıdığı yükle ilgili yakıt, otoban ödemesi, tren, gümrük ödemesi, bir çok ülkede geçiş belgesinin ödenmesi, yol yardım hizmeti, lastik değişimi gibi her türlü ihtiyacını nakit kullanmaksızın bu kartlarla gideriyor. 10 yıldır bu alanda Türkiye pazarında faaliyet gösteren Alman şirketi DKV Eruo Service şimdi Türk nakliyecilerin talebiyle Ortadoğu ve BDT pazarına açılıyor. DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer şirketin Türkiye ve yakın coğrafyasındaki hedeflerini DÜNYA Executive’e anlattı.

1934’te nakit kullanmaksızın akaryakıt alımı fikrini ilk kez ortaya atarak Almanya’da kurulan DKV, bugün 16 ülkede 70 bine yakın tedarikçisiyle verdiği hizmetlerle sektöründe Avrupa’nın lideri konumunda. 2017 itibariyle 7.2 milyar Euro ciroya ulaşan DKV’nin hizmet verdiği Avrupa, Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde dolaşımda olan 3 milyonun üzerinde kartı bulunuyor. Türkiye’deki 10’uncu yılını kutlayan DKV, Türkiye pazarında bu işi yapan en büyük ciroya sahip ilk üç firmadan biri. 3 binin üzerinde DKV kartıı bulunduğu Türkiye’de ciroda çift haneli, otoban harcamalarında yüzde 20’nin üzerinde, yakıttaysa yüzde 10 büyüyor. Avrupa’ya çalışan Türk nakliyecilerinin yüzde 40’ı DKV kart kullanıyor.

Şirketin, DKV’nin Avrupa Birliği dışında kurduğu ilk ofis olan Türkiye’yi büyük bir pazar olarak gördüğünü söyleyen DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Ancak potansiyelin yüzde 30’una hizmet sunabiliyoruz. Asıl büyük pasta Ortadoğu’da ve oraya Türkiye üzerinden açılmanın planlanması gerekiyor. DKV’nin iç piyasayı ve Ortadoğu’yu açması durumunda Türkiye’nin hızla büyüyeceğini düşünüyoruz,” dedi.

Rusya ve Gürcistan operasyonu Türkiye için açıldı

Sezer’in bahsettiği Ortadoğu açılımı aslında başlamış. Şöyle ki, Türk karayolu ihracatının sadece yüzde 30’u Avrupa’ya yapılırken yüzde 55’i Ortadoğu’ya gidiyor ve DKV oralarda yok. Yüzde 15’i oluşturan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki operasyon ise geçen yıl başlamış. Türkiye’nin bu bölgelerdeki iş potansiyeli dolayısıyla başlayan bu açılımda şimdilerdeyse Iran gündemde. 2016’da girdikleri Rusya pazarında 2018 itibariyle tüm Avrupa DKV ülkeleri arasında en çok satışın Türkiye’den yapıldığına dikkat çeken Sezer, “Gürcistan da tamamen Türkiye için açıldı, orada da en fazla satışı biz yapıyoruz. İlk aşamada Kazakistan var, DKV ofisi kuruldu, geçerliliğimiz bu sene başlayacak. Bu açılımı Kırgızistan ve Azerbaycan takip edecek” dedi.

Iran açılımı da DKV Türkiye ofisinin burada gerçekleşen bir toplantıdaki talebiyle gündeme gelmiş. Sezer, “Orada göz ardı edilemeyecek bir pazar var. DKV de müşteri taleplerini göz ardı etmiyor. Türk lojistikçilerin bunu talep ettiğini söyledik ve senaryoları önlerine koyduk. Rusya ve Gürcistan tamamen Türkiye için yapılmış iki yatırımdır. Hedeflenen hacimlere ulaşıldı. Iran’ı da biz anlattık bir etkinlikte, çalışmalar başladı, önümüzdeki sene netleşir” şeklinde konuştu. Şirketi bu konuda yavaşlatan tek unsur Iran’daki yakıt kalitesi. Çalışmalar sonuçlanıp Iran’da bir akaryakıt şirketiyle anlaşma yapıldığında Türk lojistikçileri DKV kartın sunduğu hizmetlerden diğer ülkelerle birlikte Iran’da da yararlanabilecek.

Alman ordu ve polis teşkilatı da kullanıyor

Türkiye’nin diğer DKV ülkelerinden önemli bir farkı daha var. Avrupa ofisleri iç piyasaya satış yapabilirken Türkiye’deki mevzuat gereği bu henüz mümkün değil. Yani Türk nakliyeciler sadece yurt dışı alımlarını bu kartla yapabiliyor. Aslında DKV kartları Türkiye’deki bir akaryakıt markasında da geçerli ama burdan da ancak yurtdışından gelen yabancı tırlar alım yapabiliyor. Halbuki iç piyasa araç kiralama ve kargo şirketleriyle büyük bir iş potansiyeli taşıyor. Örneğin DKV’nin Almanya’daki en büyük müşterilerinden biri ilk kurulduğu yıllardan beri hizmet verdiği ordu ve polis teşkilatı, bu sene içinde kazandığı en büyük 10 müşterinin 9’uysa kargo şirketi. DKV, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun lisansa dair taleplerini çözdüğü taktirde Türkiye’de de iç piyasaya girmeyi düşünüyor. Türkiye’deki iç piyasa potansiyelinin hiç bir DKV şubesinde olmadığına dikkat çeken Sezer, “Aslında DKV’nin bir karar alıp 80 yıldır hiç bir ülke için yapmadığı bir şey yaparak kendi mevcut iş modelini esnetmesi gerekiyor. Akaryakıtın hiç bir zaman sahibi olmadığımızı, aracı bir finans kuruluşu gibi çalıştığımızı yetkililere doğru anlatabilmemiz önemli” diyerek bu konudaki lobi faaliyetlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

EETS tek kutu uygulaması için Daimler ve T-Systems ile ortaklaşa şirket kurdu

The European Electronic Toll Service’in (EETS) Avrupa otoban geçişlerinde tek kutu kullanılması uygulaması 2019 itibariyle başlıyor. Sistem, EETS protokolüne katılmayı kabul eden ülkelerden Belçika ile başlayacak, 2019’un ilk çeyreği itibariyle Türk nakliyecisinin en çok çalıştığı Almanya’da da geçerli olacak. Elektronik otoban sistemlerinde en farklı uygulama, takiplerin uydudan yapıldığı, dolayısıyla araca monte bir kutunun şart olduğu Almanya’da olduğu için bu kutuların Almanya’ya uyumlu olması gerekiyor. Bu kutuyu hayata geçirmeye çalışan şirketlerden biri de DKV. Bunun için Daimler ve T-Systems ile ortaklaşa “Toll for Europe GmbH” adında bir şirket kuran DKV’nin kutuları yine bir Alman şirketi olan Siemens tarafından üretilecek. Almanya’nın henüz EETS protokolünün tam şartlarını hiç bir tedarikçiye iletmediğine dikkat çeken DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Nakliyeciler kutuyu almakta acele etmesinler, daha sonra değiştirmek zorunda kalabilirler. Her ülkenin sistemine entegre olacak DKV kutuları için ön sipariş almaya başladık, protokol şartları netleştikçe üretime geçilip teslimatlar başlayacak” dedi. Kutunun 2019 sonu itibariyle 9 ülkede aktif olması hedefleniyor.