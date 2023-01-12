Araç piyasasına inceleme başladı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomotiv piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.
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Muş, sosyal medya hesabından araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulunarak, “Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlık müfettişleri görevlendirildi” dedi.