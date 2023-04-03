Astra 25 oldu!

Bundan tam 25 yıl önce kompakt sınıfın yaratıcılarından biri doğmuştu. Opel Astra. Astra G, DSA şasi, ESP, H7 farlar ve tamamen galvaniz gövdesiyle önce güvenlik ve kalite vurgusunu yaparak segmentinin yıldızlarından olmuştu.

V8 Coupe, OPC gibi güçlü versiyonlarla aklımızda iyi yerler edindi. Şimdiyse plug in hibrit ve elektrikli versiyonlarla gelişimini sürdürüyor. Opel Astra G birçok yenilikle yollara çıktı. Örneğin tamamen galvanizli gövdeye sahip ilk Opel modeli olması onu özel bir yere konumlandırdı. Ayrıca şeffaf H7 farların yüzde 30 daha yüksek aydınlatma performansı dışında, yeni geliştirilen DSA şasi ile aktif sürüş güvenliği desteklendi.