Audi'nin yeni elektriklisi Q6 e-tron

Audi, yeni Premium Platform Electric (PPE) üzerine yükselen ilk modelinin geliştirme aşamasına geldi. Audi Q6 e tron prototip model, yeni aydınlatma teknolojileriyle de fark yaratmayı amaçlıyorç

Yeni geliştirilen PPE üzerine yükselen ilk model olmasıyla öne çıkan Audi Q6 e-tron, Audi tarihinin en önemli model girişiminin başlangıcını simgeliyor.

Audi - Porsche ortaklığı

Audi ve Porsche'nin ortaklaşa geliştirdiği bu teknoloji platformu, tamamen elektrikli araçlara özel olarak tasarlandı. Orta boy ve lüks segmentler olmak üzere geniş bir model yelpazesini barındıracak şekilde ölçeklenebiliyor.

Ayrıca PPE araçlarının batarya boyutu ve aks mesafesi de ölçeklenebiliyor. Bu, hem SUV ve CUV modeller hem de Audi ürün yelpazesinin temel ürün gamının bir parçası olan Sportback veya Avant gibi modellerde kullanılmasını mümkün kılıyor.

Audi Q6 e-tron tanıtımı, Audi'nin DNA'sının bu yeni modelde nasıl ifade edildiği ve aydınlatma teknolojisi anlamında da dünyada bir ilk olacak.

İlk tamamen elektrikli model

Yıl bitmeden gösterilmesi planlanan yeni model, performans, menzil ve şarj açısından sektörde çıtayı yeniden belirleyecek. Almanya'nın Ingolstadt şehrindeki üretim hattından çıkan ilk tamamen elektrikli model olmasıyla da ayrı bir öneme sahip.

Ayrıca Audi'nin Ingolstadt'taki genel merkezi, kendi batarya montaj tesisine sahip ilk AUDI AG üretim tesisi olacak. Dolayısıyla yeni Audi Q6 e tron, markanın premium elektrikli ulaşım sağlayıcısına yönelik küresel dönüşümünü de temsil ediyor.