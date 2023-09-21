Avrupa otomobil pazarı ağustosta % 21 büyüdü

Böylece AB’de üst üste 13’üncü ay büyümesi kaydedildi. En büyük üç pazar da dahil olmak üzere çoğu pazarda çift haneli yüzdelik artışlar kaydedildi. Almanya'da yüzde 37.3, Fransa'da yüzde 24.3 ve İtalya'da yüzde 11.9 artış gerçekleşti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde AB'de yeni araç tescilleri yüzde 17.9 artarak, 7.1 milyon adede ulaştı. Yılbaşından bugüne kaydedilen bu iyileşmeye rağmen pazar, 2019'da satılan 9 milyon adetlik COVID pandemisi öncesi seviyenin gerisinde kaldı. Bu 8 aylık dönemde, en büyük 4 pazar da dahil olmak üzere, çoğu pazarın çift haneli yüzdelik artışlar yaşaması dikkat çekti. Birlik üyesi 27 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı.

Bu dönemde Almanya'da 273 bin 417, Fransa'da 113 bin 599 ve İtalya'da 79 bin 727 yeni otomobil tescil edildi. Böylece Avrupa otomobil pazarında geçen yıl yaşanan tedarik zinciri sorunları aşılmış oldu. Üreticilere göre, ağustosta AB'de en fazla yeni otomobil satışını 209 bin 548 ile VW Grubu gerçekleştirdi. VW‘yi Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu 131 bin 532 araç sattı. Renault Grubu 74 bin 879 yeni araçla üçüncü, Hyundai Grubu ise 66 bin 33 adetle dördüncü sırada yer aldı.

Kıtada satılan 5 arabadan 1'i elektrikli

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, ağustos ayında elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ilk defa yüzde 20'yi aştı (geçen yılın ağustos ayında yüzde 11.6’ydı). Elektrikli otomobil satışları, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 118.1 yükselerek 165 bin 165'e ulaştı. Bu yılın başından beri satılan elektrikli otomobil sayısı da 984 bin 864'e ulaştı. Bataryalı elektrikli araçların pazar payı ağustosta bu yıl ikinci kez dizeli geride bıraktı ve yeni araç alıcılarının en popüler üçüncü tercihi oldu. Ağustos ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 32.7'si benzinli, yüzde 23.9'u hibrit, yüzde 21'i tam elektrikli, yüzde 12.5'i dizel, yüzde 7.4'ü fişli hibrit ve yüzde 2.5'i de diğer yakıtlardan oluştu. Hibrit-elektrikli otomobiller yüzde 24'lük pazar payı ile alıcıların ikinci tercihi olma konumunu korudu. Benzinli otomobiller hala en popüler tercih olsa da, geçen yıl ağustos ayında yüzde 38.7 olan pazar payı yüzde 32.7'ye geriledi.