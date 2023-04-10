Avrupa ülkeleri arasında Opel için Türkiye pazarı 5’inciliğe yükseldi

Son dönemde Türkiye’ye olan seyahatleri sıklaşan Opel CEO’su Florian Huettl, mar­kanın geleceğini, Türkiye’nin ko­numunu ve elektrikli otomobille­rine bakışını güçlendirmek için Türkiye’deydi. 2022 yılının marka açısından çok başarılı geçtiğiyle sö­ze başlayan Huettl ilk 7’ye girmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Avrupa ülkeleri arasında Tür­kiye’nin yeri 5.liğe yükseldi. Dola­yısıyla markanın da gözü pazarı­mızda. 2024 yılında yepyeni bir B Segmenti modelin lansmanının Türkiye’de yapılacak olması da pazara olan güvenden. 2028 yılın­da Giga Factory ile kendi batarya, elektrikli motor ve diğer ekipman­ları yapma konusunda ellerinin çok güçlü olacağının kaydeden Hu­ettl, pazara büyük destek verdik­lerini, Opel Türkiye Genel Müdü­rü Emre Özocak ve ekibiyle sürek­li temasta olduklarını söyledi. Bu arada batarya dönüşümleri konu­sunda da ciddi yatırımlar yapıyor Opel. Yani bataryaların eski pil gibi çöpe atılmak yerine daha düşük ve­rimle kullanılması önemli.

Elektrikli Astra önce Türkiye’ye geliyor

PSA Grubu’yla birlikte Opel’in “Alman” söyleminin arttığına şa­hidim. Marka öte yandan modelle­rinde bir sadeleşmeye, bir detoksa doğru gidiyor. Bunu tüm modeller­de görebiliyoruz. Elektrikli Astra, LCV’ler ve SUV modellerde de bunu görüyoruz. Hidrojenli yakıtlar ko­nusunda da yatırımların sürdüğüne dikkat çeken Huettl, alternatifleri de değerlendirdiklerine dikkat çek­ti. Birkaç ay sonra satışa sunulacak olan elektrikli Astra’nın Avrupa’nın en büyük pazarları Almanya ve İn­giltere ile birlikte eşzamanlı ola­rak Türkiye’de de satılacak olması Türkiye’nin elektrikli potansiyelini gösteriyor. Huettl, “Türkiye’ye 2 ye­ni araç daha getirmeye karar verdik. 2 hafta önce açıklamıştım. Grand­land’i Eisenach fabrikasında üret­meye devam edeceğiz. Yeni Grand­land 2024’ün ikinci yarısında tanı­tılacak. Türkiye bizim açımızdan en önemli 3 pazardan biri” dedi.