Avrupa ülkeleri arasında Opel için Türkiye pazarı 5’inciliğe yükseldi
Avrupa ülkeleri arasında Opel için Türkiye pazarı 5’inciliğe yükseldi. 2024 yılında yepyeni bir B Segmenti modelin lansmanının Türkiye’de yapılacak olması da pazara olan güveni gösteriyor.
Son dönemde Türkiye’ye olan seyahatleri sıklaşan Opel CEO’su Florian Huettl, markanın geleceğini, Türkiye’nin konumunu ve elektrikli otomobillerine bakışını güçlendirmek için Türkiye’deydi. 2022 yılının marka açısından çok başarılı geçtiğiyle söze başlayan Huettl ilk 7’ye girmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’nin yeri 5.liğe yükseldi. Dolayısıyla markanın da gözü pazarımızda. 2024 yılında yepyeni bir B Segmenti modelin lansmanının Türkiye’de yapılacak olması da pazara olan güvenden. 2028 yılında Giga Factory ile kendi batarya, elektrikli motor ve diğer ekipmanları yapma konusunda ellerinin çok güçlü olacağının kaydeden Huettl, pazara büyük destek verdiklerini, Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak ve ekibiyle sürekli temasta olduklarını söyledi. Bu arada batarya dönüşümleri konusunda da ciddi yatırımlar yapıyor Opel. Yani bataryaların eski pil gibi çöpe atılmak yerine daha düşük verimle kullanılması önemli.
Elektrikli Astra önce Türkiye’ye geliyor
PSA Grubu’yla birlikte Opel’in “Alman” söyleminin arttığına şahidim. Marka öte yandan modellerinde bir sadeleşmeye, bir detoksa doğru gidiyor. Bunu tüm modellerde görebiliyoruz. Elektrikli Astra, LCV’ler ve SUV modellerde de bunu görüyoruz. Hidrojenli yakıtlar konusunda da yatırımların sürdüğüne dikkat çeken Huettl, alternatifleri de değerlendirdiklerine dikkat çekti. Birkaç ay sonra satışa sunulacak olan elektrikli Astra’nın Avrupa’nın en büyük pazarları Almanya ve İngiltere ile birlikte eşzamanlı olarak Türkiye’de de satılacak olması Türkiye’nin elektrikli potansiyelini gösteriyor. Huettl, “Türkiye’ye 2 yeni araç daha getirmeye karar verdik. 2 hafta önce açıklamıştım. Grandland’i Eisenach fabrikasında üretmeye devam edeceğiz. Yeni Grandland 2024’ün ikinci yarısında tanıtılacak. Türkiye bizim açımızdan en önemli 3 pazardan biri” dedi.