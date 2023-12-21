Aytemiz ve Eşarj, elektrikli araç şarj istasyonu sayısını artıracak

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, son dönemlerde çevreye duyarlı, kullanıcı dostu ve gelecek vadeden elektrikli araç üretimine ve talebine yönelik gelişmelerin hız kazandığını ifade etti.

Türkiye'de 600 istasyonla her ilde tüketicilere hizmet verdiklerini aktaran Eke, "Elektrikli araçların gelişimini bundan 6-7 yıl önce görerek Türkiye'de dağıtım sektöründe bu işi ilk yapan ve tüketicilere sunan şirketiz. Bu işbirliğimizi Eşarj şirketimizle başlattık. İyi ki yaptık. Yenilikçilik bizim ruhumuzda var. O gün 6-7 olan istasyonlardaki elektrikli şarj noktamız bugün 25'e ulaştı. İnşallah 2024 yılında Eşarj ile yaptığımız işbirliğiyle bunun 60 noktaya ve 40 ile çıkmasını istiyoruz. Biliyorum ve görüyorum ki Türkiye'de en çok elektrikli araç şarj eden noktalar Eşarj ve Aytemiz istasyonlarında, rakam bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erken başlayan işbirliklerinin uzun vadeli ortaklıklarının da göstergesi olduğuna değinen Eke, "Umuyorum ki tüketicilerimize Eşarj, Enerjisa ile sunduğumuz bu hizmetlerimiz gelişerek devam eder. 'Erken kalkan yol alır' diye bir atasözümüz vardır. İlk başlatmamızın getirdiği tüketicideki algı, şu anda elektrikli otomobil kullanıcıları tarafından da hızla ilgi görmekte." diye konuştu.

Eke, işbirliklerinin başladığı 2017'de Türkiye'de sadece 2 bin elektrikli araç olduğuna işaret ederek, "Bu yıl bu sayı Türkiye'de 60 bine çıktı. Önümüzdeki yıl neredeyse iki kat olması öngörülüyor. Yani elektrikli araçlar artık hayatımızda var. Elektrikli araçlar varsa onların dolum noktaları da hizmet aldığı noktalar da artmak durumunda. Ne kadar hızlı gideceğimizi zamanla göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Araç sayısına göre yaptıkları fizibilitelerde hangi illerde elektrikli araçların kayıtlı olduğunu gördüklerini ve önlemler aldıklarını aktaran Eke, şöyle devam etti:

"Büyükşehirlerin hepsinde varız. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, şimdi Trakya. Karadeniz'e doğru yatırım yapmaya başladık. Güneyde Antalya'da yeni istasyonlarımız geliyor. Hangi noktalarda olduğu biraz da araçların nereye evrildiğiyle alakalı. Yakın gelecekte neredeyse elektrikli araçların olduğu bütün illerde hizmet noktalarımız olacak ve bütün tüketicilere erişiyor hale geleceğiz. Biz de Eşarj'dan Enerjisa'dan bunu işbirliğimiz çerçevesinde talep ediyoruz. Onlar da bu konuda çok pozitif ve agresif bir büyüme stratejisi içindeler."

"Türkiye TOGG ile büyük bir adım attı"

Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar da dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar araç parkı olduğunu belirterek, "Bunun henüz yüzde 1-2'si arasındayız, oyunun çok başındayız." ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde ise toplamda 22 milyon araç olduğunu dile getiren Pınar, şunları kaydetti:

"Türkiye TOGG ile büyük bir adım attı. Dünya ortalamalarına baktığınızda, araç başına ya da şarj istasyonu başına 14 araçla Türkiye birinci sırada. Buradaki satışı bir de önceki yıla göre değerlendirdiğimizde işte 6-7 bin araçlardan bir anda 60 bine çıktık. Şu an Eşarj Türkiye'deki en büyük, hızlı şarj ağına sahip. Önümüzdeki dönemdeki stratejilerimizde bunu güçlendirmek için yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin 2050'deki sıfır karbon hedefine de değinen Pınar, "Karbon hedefleri dünya için, ülke için ve insanlık için. O yüzden de biz Eşarj olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.