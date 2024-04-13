Az otomobil satıyorlar ama kârlılıkları çok yüksek: Emre Özpeynirci iki markayı yazdı

Otomotiv sektörünü uzun yıllardır takip eden deneyimli gazeteci Emre Özpeynirci, otomotiv üreticilerinin bir taraftan satışlarını artırmaya, diğer taraftan da kârlılıklarını yükseltmeye çalıştığını belirtti.

Elektrikli araç sektörünün lideri Tesla ve Çin’li BYD gibi markaların daha çok satmak için daha az kazanmayı tercih ettiğini aktaran Özpeynirci, Ferrari ve Porsche gibi az satarak çok kazanan firmalardan bahsederek, “Peki hangisi doğru” sorusunu sordu.

Özpeynirci’nin Oksijen gazetesindeki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

* Rekabetin çok yoğun ve sert olduğu otomotiv sektöründe, bir taraftan daha fazla otomobil satmak için mücadele edilirken, diğer taraftan da kârlılığı artırıp, rakiplerinizden daha fazla para kazanmanız gerekiyor.

* Yani çoğu zaman bir markanın çok satarak dünyada popüler olması onun rakiplerine kıyasla çok daha para kazandığı anlamına gelmeyebiliyor.

* Bunun aslında en iyi 2 örneği Ferrari ve Porsche… Bu iki ikonik otomobil markası 2023 yılında adetsel olarak sıralamanın en altında olmalarına rağmen dünyanın en yüksek kâr marjına sahip markaları oldu.