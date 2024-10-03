BMW, batarya üreticisine siparişlerini iptal etti; yatırım turuna katılmadı

Alman otomotiv firması BMW, yüzde 2,8'ine sahip olduğu batarya üreticisi Northvolt'a yeni fon sağlamak istemiyor. Şirket, Northvolt'un son yatırım turuna katılmazken, bir sonrakine de katılmayı planlamıyor.

Likidite kriziyle karşı karşıya ve finansman sağlama çabası içinde bulunan iirketin CEO’su Peter Carlsson ve kurucu ortak Harald Mix, Northvolt’u ayakta tutmak için yeni sermaye sözü verdi. Northvolt yetkilileri finansman çalışmalarıyla ilgili detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

Kredi alamadı

Northvolt, İsveç’teki ana üretim tesisinde planlanan üretim artışını gerçekleştiremediği için zor duruma düşerken, yeni krediler bulamadı. Mali sıkışıklık, Northvolt'un işten çıkarmalar yapmasına, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki genişleme planlarını durdurmasına ve İsveç’in Skelleftea kentindeki tesisine odaklanmasına yol açtı.

Çin'le rekabette zorlanıyor

Northvolt, Avrupa'nın yerel bir elektrikli araç bataryası tedarik zinciri oluşturma konusunda en önemli girişimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak şirket, daha düşük maliyetlerle üretim yapan Çinli rakiplerle rekabet etmekte zorlanıyor.

BMW'den sipariş iptali

BMW, bu yıl Northvolt’tan aldığı 2 milyar euro değerindeki batarya siparişini iptal ederek, gelecekteki elektrikli araçları için Northvolt ile yeni nesil batarya hücreleri geliştirme üzerine çalışacağını açıkladı.