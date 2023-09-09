BMW i5 özel tasarımıyla Contemporary Istanbul’da görücüye çıkacak

BMW’nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv, 18. Contemporary Istanbul’daThe Electric AI Canvas’ı tanıtacak. Böylece tamamen elektrikli Yeni BMW i5 modelini bir sanat enstalasyonuyla sanatseverlerle buluşturacak. Yeni BMW i5'ten ilham alan bu enstalasyon, BMW Türkiye'nin katkılarıyla 53. Edisyon Art Basel 2023'te ilk kez sergilenmesinin ardından İstanbul'da da görücüye çıkacak.

BMW Türkiye, 26 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında Tersane İstanbul'da düzenlenecek olan 18. Contemporary Istanbul etkinliğinde yapacağı tanıtım için hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca, fuar boyunca VIP ve özel müşteriler için tasarlanmış olan BMW Lounge'da üst segment lansman modellerinden biri daha sergilenecek.

Yeni BMW i5 modelinden ilham alan "The Electric AI Canvas" enstalasyonu, yaratıcı teknoloji uzmanı Nathan Shipley ve çağdaş sanat medya platformu ArtDrunk'un kurucusu Gary Yeh tarafından tasarlandı. Bu enstalasyon, yapay zeka tarafından üretilen özgün animasyonlar ile ünlü çağdaş sanatçıların eserlerinden oluşan bir veri kümesi kullanılarak hazırlandı. Yapay zeka modelleri, 900 yıllık sanat tarihini ve 50 bin görseli analiz ederek soyut animasyonlar oluşturdu ve bunlar Yeni BMW i5 modeli üzerinde izleyiciye etkileyici bir deneyim sunmak amacıyla kullanıldı.

‘Rüya Otomobil’ geçen yıl sergilendi

Uzun yıllardır ülkenin en önde gelen çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Contemporary İstanbul’da dünyaca ünlü sanatçıları ve özgün sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturan BMW Türkiye, geçtiğimiz yıl fuarda dünyaca ünlü Amerikalı heykeltıraş ve ressam Jeff Koons’u ağırlamıştı. Jeff Koons’un ‘Rüya Otomobil’ olarak tanımladığı ve dünyada yalnızca 99 adet bulunan BMW M850i xDrive Gran Coupé tasarımı, çağdaş sanat tutkunlarının yanı sıra otomobil meraklılarının da büyük ilgisini toplamıştı.