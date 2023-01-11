Borusan Otomotiv ikinci yeşil finansman kredisini aldı

Borusan Otomotiv Grubu, sürdürülebilirlik ve elektrikli mobilite vizyonu doğrultusunda ikinci kez Yeşil Finansman kredisi temin etti. ING’den 3 yıl vadeli 25 milyon Euro, Türk Ekonomi Bankası’ndan ise 1 yıl vadeli 8 milyon Euro tutarında kredi temin eden Borusan Otomotiv Grubu, bugüne kadar toplamda 78 milyon Euroluk yeşil finansmana ulaşmış oldu. Söz konusu kredilerin tamamı sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında sadece tamamen elektrikli ve hibrit otomobillerin finansmanında kullanılacak.

Borusan Otomotiv Grubu İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Türkiye otomotiv sektörünün elektrifikasyon dönüşümünde öncü olmak” hedefiyle yürüttükleri çok sayıda önemli proje ve iş birliğinin yanında yeşil finansman çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, “Sürdürülebilir mobilite alanında alt ve üst yapının planlanması ve geliştirilmesi yönündeki öncü çalışmalarımızla paralel olarak elektrikli otomobillerin finansman temininde de sürdürülebilir kredi yöntemlerini tercih ediyoruz” diye konuştu.

ING, sürdürülebilirliğe 125 milyar Euro ayırdı

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, “2050 yılına dek net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilirliği işimizin kalbinde tutuyoruz. ING Grubu olarak bu alana 2025 yılına kadar 125 milyar Euro’luk bir hacim ayırdık” dedi.

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, “Sürdürülebilirlik odaklı projeleri yakından takip ederek müşterilerimizin sürdürülebilir finansman ihtiyaçlarına çözümler sunmak bankamızın öncelikleri arasında yer alıyor. Benimsediğimiz ‘iyi ve örnek banka’ anlayışıyla daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunan projelere finansman sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.