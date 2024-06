Bu Taycan İstanbul’dan İzmir'e tek şarjla gidiyor

Takip Et

Volkan DEMİRKUŞAK

Makyajlı Porsche Taycan’ı kullanmak için Hırvatiston Zagreb’e gittik. Şu ana kadar 20 yıllık gazetecilik hayatımda buna benzer binlerce girişle yazıya başlamışımdır. Ama bu sefer durum biraz farklı. Porsche ekibi bizi resmen kandırmış. Makyaj denince, kozmetik değişiklikler, biraz far, biraz stop, biraz jant, belki az biraz teknoloji, multimedya ekranı bilemedin bir mild hibrit olur tabi genelden bahsediyorum. Şimdi sıkı durun, 0-100 km hızlanması 2.2 saniyeye kadar inebilen, 821 km’ye kadar şehiriçi menzil sunabilen, İstanbul’dan İzmir’e tek şarjla gidebilen bir makyajdan bahsedeceğim size. 0-100 km hızlanmalar sırasında zaten gittiğim fizik tedavinin süresinin uzadığına mı üzüleyim anın verdiği hazza mı sevineyim işte onun hikayesi bu haftaki manşetimiz. Karşımızda makyajlı Porsche Taycan.

Çok daha hızlı

2015 yılında Mission E konsepti üzerinden geliştirilen 2019 yılında Porsche kullanıcılarının “yok artık önce Cayenne dizel şimdi de elektrikli Porsche mi” diye genel bir önyargıyla yaklaştıkları ardından satış rekoru üstüne satış rekoru kıran şu ana kadar 150.000’den fazla satıla saf bir elektrikli Taycan. Sedan, Cross Turismo ve Sport Turismo karoser seçeneklerinin neredeyse hepsinin dünya lansmanında bulunan şanslılardan biri olarak (Porsche Türkiye ekibine selamlar) yeni Taycan ile yine temiz bir sayfa açtım hayatıma çünkü bir önceki Turbo ile S ile yenisi arasında 12 kWh batarya, 60 Nm tork, 191 HP güç ve hızlanmada 0.4 saniyelik fark var. Rakamlar gözünüze sakın az gelmesin detaylara tek tek ineceğim. Öncelikle Türkiye’de en çok satılacak versiyonlar Taycan ve 4S olacak.

Turbo GT Weissach paketten de siparişler varmış. 1034 HP güç overboost il 1150 HP’lere geliyormuş. Resmi bir mancınık, sakin Taycan modellerine dönmeden önce hızlı abinden biraz daha bahsedelim, havalimanında 0-100 km hızlanırken daha önce böyle bir his yaşadım mı diye düşündüm. Engine Of The Year Türkiye jürisi olarak pek çok farklı hızlı otomobili kullanmıştım ama bu benim 1000 HP sınırını ilk aştığım sanırım. 305 km/s maksimum hızlanma delilik. Şehir içinde 673 699 km menzil sunuyor bu cep uçağı.

Taycan ve Taycan 4S

Gelelim İstanbul’dan İzmir’e tek şarjla gidebilecek olan modele. Selefine oranla daha büyük bir batarya 105 kWh kullanan nette ise 97 kWh’a denk gelen Taycan, 0-100 km hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlıyor, 435 HP güç sunuyor ve 719-821 km menzil vadediyor. Üstüne üstlük 18 dakikalık %10-80 şarj süresi enfes. 800 voltluk şarj mimarisi bunun da temelini oluşturuyor. Porsche mühendisleri tasarımla birlikte teknolojiye de önem vermeye devam ediyor, bataryası büyüyen hızlanan Taycan selefine göre yaklaşık 10 kg daha hafifmiş. Taycan 4S ise en çok beklenen. 650 Nm tork, 571 HP güç 0-100 km 4 saniye. E daha ne olsun. Farkında mısınız 600 HP’ye yakın bir otomobilden nasıl bahsediyorum.

Hırvatistan yolları

Bu 3 otomobille 2 gün boyunca yaklaşık 700 km’ye yakın yol kat ettik, feribotla adaya geçtik, kapalı bir havalimanında 0-100 yaptık. Yani adeta içimize çektik onu. Hız duygum öyle normalleşti ki dünya İstanbul’da bana yavaş geldi. 100-200 hızlanması çoğu otomobilin 0-100 hızlanmasından iyi. İnanılmaz bir süspansiyon sistemi var, konforlu, çevik, tepsi gibi gidiyorsunuz 4 köşesinde şu şişesi olan ama asla kapakları açıkken suyu dökmeyen. Frenler dev özellikle de Weissach’taki soğutmalılar, kaliperler, resital gibi. Ülkeden de bahsetmek lazım, minicik, adalarla çevrili nefis bir yer. Deniz güzel, sakin, yollar genelde 3 adada tek şeritli, enfes de virajlar var.

Porsche Global ekibi sanki benim deniz sevgime dokunmak için kaldığımız otelin plajında yüzen pontonda sergilediler Taycan’ı. Tabi ben suya girip yakından da baktım. Sözün özü eski Taycan’ım olsa bu rakamları görsem, hemen koşarım. Türkiye fiyatlarına baksam 1000 HP’yi aşan bir elektrikliyi bu fiyata görsem yine koşarım. Kafamda şarj sorunu varsa bu menzilleri görünce mutlu olurum. Yani bazılarının dediği gibi Porsche elektrikten vazgeçmemiş, neredeyse elektrikli otomobilleri sevmeyenleri bile kendine aşık edecek bir yenilik yapmış.