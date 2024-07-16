Büyük 5008, 2024 son çeyrekte Türkiye yollarında

Geçtiğimiz hafta Dani­marka İsveç arasında yeni Peugeot 5008’i kullanmaya gittim. 7 koltuklu dev 5008 elektrikli ve konvan­siyonel motor alternatifleriy­le yılın son çeyreğinde Türki­ye’de olacak.

5008 ve e-5008 136 HP güç ve 48V hibrit tek­nolojili konvansiyonel ve 210 HP’lik tam elektrikli versi­yonlarla gelecek. 502 km’lik menzille gelecek olan elekt­rikli versiyonu kullanırken, kullanışlı iç mekân, bol sakla­ma alanları, pratik bagaj özel­likleri ve gelişmiş sürüş dina­mikleri dikkatimi çekti. 4.79 metrelik uzunluk, 1.89 geniş­lik ve 1.69 metrelik yükseklik­le ailelerin kullanımına uygun bir alternatif olan 5008’de 19 ve 20 inçlik jant opsiyonları sunuluyor.

İ-Cockpit artık da­ha net ve görüş açısından daha başarılı. 21 inçlik yüksek çö­zünürlüklü multimedya ekra­nı dikkat çekici, arka koltuk­lar eğimli ve konforlu 3. sıra koltuklar ise kısa yolculuklar için çözüm niteliğinde. 5 kol­tukta 740, 7 koltukta 250 lit­relik bagajla çok fazla opsiyon sunabilen 5008’de 73 kWs’Lik bir batarya bulunuyor. Batar­ya şarj süresi %10- 80 arasın­da yaklaşık 30 dakika olarak açıklanıyor.

Reyhanoğlu: 1 milyon hedefini koruyoruz

Peugeot Türkiye Genel Mü­dürü Gülin Reyhanoğlu, 5008’den çok umutlu olduk­larını ifade ederken, bu yılın başında koydukları 1 milyon­luk pazar hedefini koruduk­larını söyledi. Kullanıcılara ol­dukça uygun oranlarla kredi vermeyi hedeflediklerini söy­leyen Reyhanoğlu, kampan­yaları sürdüreceklerini söyle­di. Filoda birikmiş bir talebin olduğunu ifade eden Reyha­noğlu, filoyu artıracaklarını da ifade etti.