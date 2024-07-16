Büyük 5008, 2024 son çeyrekte Türkiye yollarında
7 koltuklu Peugeot 5008, yılın son çeyreğinden Türkiye pazarına girecek. 5008, e-5008, 136 HP güç ve 48V hibrit teknolojili konvansiyonel ve 210 HP’lik tam elektrikli motor alternatifleriyle satışa sunulacak.
Geçtiğimiz hafta Danimarka İsveç arasında yeni Peugeot 5008’i kullanmaya gittim. 7 koltuklu dev 5008 elektrikli ve konvansiyonel motor alternatifleriyle yılın son çeyreğinde Türkiye’de olacak.
5008 ve e-5008 136 HP güç ve 48V hibrit teknolojili konvansiyonel ve 210 HP’lik tam elektrikli versiyonlarla gelecek. 502 km’lik menzille gelecek olan elektrikli versiyonu kullanırken, kullanışlı iç mekân, bol saklama alanları, pratik bagaj özellikleri ve gelişmiş sürüş dinamikleri dikkatimi çekti. 4.79 metrelik uzunluk, 1.89 genişlik ve 1.69 metrelik yükseklikle ailelerin kullanımına uygun bir alternatif olan 5008’de 19 ve 20 inçlik jant opsiyonları sunuluyor.
İ-Cockpit artık daha net ve görüş açısından daha başarılı. 21 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı dikkat çekici, arka koltuklar eğimli ve konforlu 3. sıra koltuklar ise kısa yolculuklar için çözüm niteliğinde. 5 koltukta 740, 7 koltukta 250 litrelik bagajla çok fazla opsiyon sunabilen 5008’de 73 kWs’Lik bir batarya bulunuyor. Batarya şarj süresi %10- 80 arasında yaklaşık 30 dakika olarak açıklanıyor.
Reyhanoğlu: 1 milyon hedefini koruyoruz
Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 5008’den çok umutlu olduklarını ifade ederken, bu yılın başında koydukları 1 milyonluk pazar hedefini koruduklarını söyledi. Kullanıcılara oldukça uygun oranlarla kredi vermeyi hedeflediklerini söyleyen Reyhanoğlu, kampanyaları sürdüreceklerini söyledi. Filoda birikmiş bir talebin olduğunu ifade eden Reyhanoğlu, filoyu artıracaklarını da ifade etti.