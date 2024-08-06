BYD'den sonra Çinli Chery de mi Türkiye'ye yatırıma geliyor?

Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımı sonrasında başka hangi otomobil üreticilerinin Türkiye'ye yatırım yapacağı merak konusu oldu. Geçen yıl ve bu yıl yüksek satış rakamlarına ulaşan Çinli Chery'nin fabrika kurup kurmayacağı da tartışılıyor.

CNBC-e'den Emre Eser'in haberine göre hem Türkiye pazarındaki güçlü büyümesini sürdürmek hem de Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer yakın pazarlara daha fazla ihracat yapmak isteyen Chery, yatırım için Ankara'yla görüşmelerini sürdürüyor.

Benzinli modelleri için talep

Ancak fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'in içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması görüşmelerin uzamasına neden oluyor. Türkiye; hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda verilecek teşviklerin esnetilemeyeceğini belirtiyor.

Chery'nin Türkiye'de kurmayı düşündüğü fabrika için şimdiye kadar Samsun ve Manisa alternatiflerini değerlendirdiği belirtiliyor. Sürecin eylül ayıyla daha da netlik kazanacağı öngörülüyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) temmuz ayı verilerine göre Chery otomobil satışlarında Volkswagen (7 bin 152) ve Fiat'ın (6 bin 706) ardından 6 bin 638 adetle üçüncü sırada yer alıyor. Aynı listede Renault 6 bin 402 adetle, dördüncü Toyota ise 4 bin 151 adetle beşinci sırada bulunuyor.