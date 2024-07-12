BYD'nin ardından bir dev daha! Bakan Kacır duyurdu: Yatırım için imza yakın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerle Çinli otomotiv devi BYD ile imzalanan anlaşmanın ardından yeni bir yatırım ihtimalinin sinyallerini verdi. CNBC-e'de katıldığı bir canlı yayında konuşan Bakan Kacır, "Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

* Hafta başında imzaladığımız anlaşma hepimiz için yeni bir umut kaynağı oldu. Türkiye olarak çok güçlü bir oyuncuyuz. Avrupa'nın üçüncü büyük üreticisiyiz. Türkiye'de toplam 13 marka üretim faaliyetini sürdürüyor. Son dönemde Çin küresel düzeyde yadsınamaz bir yükseliş içinde. Elektrikli araçlar önemli bir pay tuttu. Batarya teknolojilerine yapılan yatırımlarda Çin dünya lideri oldu. 40 milyon elektrikli otomobilin 25 milyonu Çin'de. Çinli üreticilere Türkiye'de geçmişte yatırım yapmış markaların adım adım nasıl kapasite artırdıklarını paylaştık. Birkaç markayla sıkı bir iletişim içinde olduk. Biri de BYD idi. BYD bu alanda dünya lideri. Her gün 32 patent geliştiren bir marka. BYD'nin Türkiye'de olmasını çok arzu ettik. Hangi bölgelerde üretim yapılabileceğine ilişkin yoğun çalışma gerçekleştirdik. Pazartesi nihayetinde anlaşmayı imzalamış olduk...

Yeni yatırım açıklaması

* Son bir ayda iki markayla artık son noktaya geldik demiştim. Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz. Doğrudan yabancı sermaye adımlarını hızlandıracak adımlar atacağız. Biz başka ülkelerin ardından gitmeye razı olacak ülke değiliz.

Çinli üreticilere vergi muafiyeti gündemi

* İstisnaların getirilmesi yeni bir uygulama değil. Geçmişten bu yana yürütülmüş bir uygulama. Aslolan Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltmektir. Türkiye açık bir ekonomidir. Biz sadece Türkiye pazarını hedefleyerek yatırımcıların geldiğine şahit olmuyoruz. İhracat hedefiyle geliyor. BYD sadece bir üretim yatırımı değil, Ar-Ge merkezi yatırımı da ilan etti.

"Yatırımların artması Togg'un lehine"

* Togg'u milli şampiyonumuz olarak ifade ediyorum. Doğuştan elektrikli olarak yola çıkması elimizdeki en güçlü argüman. Türkiye'nin yeşil dönüşüme ne kadar güçlü şekilde inandığını ispat eden bir iş. Birileri bu araçlar tanıtılıyor ama fabrikası yok dediler. Fabrika inşaatı bitmek dediler. Şimdi 33 binden fazla araç yollarda. Togg rekabetçi şekilde yola devam edecek. Togg'un yurt dışına satabiliyorsak sürdürülebilir başarıdan bahsedebiliriz. Togg rekabetten kaçma niyetinde değil. Türkiye'ye yeni şirketin gelmesi Togg için endişe kaynağı olmaz.

Bakan Kacır'dan Renault paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Renault Grup Global'in Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ile İstanbul'da bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmede, şirketin Türkiye'deki yatırımlarını, gelecek planlarını ve yeni teknolojiler için ülkede atılacak adımları ele aldıklarını belirten Kacır, "Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.