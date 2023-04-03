Castrol Türkiye rekorla büyüyor

Hafta içinde Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Direktörü Ayhan Köksal ile oturup biraz sohbet imkanı buldum. Sıkı bir basketbol izleyicisi öncelikle onu yazarak başlayayım, spor yapan spora destek veren yöneticileri ayrı bir seviyorum. Köksal şirkette de tüm çalışanları spor yapmaya teşvik ettiğini söyledi. Bu işin magazin kısmı. İşin bir diğer önemli kısmında ise Castrol Türkiye, 3 yıl üst üste büyümeyi başaran ve bu yıl da yakaladığı yıl sonu çift haneli büyüme ile Çin’i geçerek en fazla büyüyen pazar oldu.

Pet-Der datasına göre yılın ilk dokuz ayında madeni yağ pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyürken, Castrol yüzde 18 ile toplam pazarın 2 katından fazla büyüme kaydetti. Aynı dönemde binek araçlar motor yağında yüzde 31,8, motosiklet madeni yağında yüzde 46,7 ve ticari araçlar motor yağında ise yüzde 32,4 pazar payı ile liderliğini sürdürüyor. Türkiye’nin 2022 yılında elde ettiği çift haneli büyüme ile Çin’i de geride bırakarak Castrol’ün faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en fazla büyüyen pazar olduğunu söyledi.

Bu büyüme sonucunda pazara yönelik yeni yatırımlar da yapıldığının altını çizen Köksal, “Gemlik’teki üretim tesisimize 5,5 milyon dolarlık yeni bir hat kuruldu. Bu hat ile ürünler hiç el değmeden çok daha kısa sürede doldurulabiliyor” dedi. Avrupa’daki sekiz Castrol üretim tesisinden bir tanesi olan Gemlik tesisinde yıllık yaklaşık 100 milyon litreye yakın madeni yağ üretiliyor. Üretimin yüzde 85’inin iç

pazara yüzde 15’inin ise dış pazara sunulduğunu aktaran Köksal, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Afrika bölgesinin yıllık üretim hacmi 700 milyon litre seviyesinde. Türkiye’deki Gemlik tesisimiz bu üretimin yaklaşık yüzde 12’sini gerçekleştiriyor. Bölge için bu kadar önemli olan Gemlik tesisine 2023 yılında 1 milyon doların üzerinde tank yatırımı, 2024 yılında da 5.5 milyon dolarlık depo yatırımı yapılacak” diye konuştu.