Çelik Motor’un yeni markası  'Carwizz'

Şirketten yapılan açıklamada, “Carwizz, ustasından oto ekspertiz’’ sloganıyla hizmet vermeye başlayan Carwizz Oto Ekspertiz’in müşteri odaklı yapısı, tecrübeli ve hızlı hizmet anlayışıyla güvenilir ve alanında uzman ekibiyle bağımsız profesyonel ekspertiz hizmetini araç almak ya da satmak isteyen tüm tüketicilerle buluşturduğu ifade edildi.

Self Ekspertiz paketiyle kullanıcıların kendi paketini oluşturmasına da olanak sağladığı belirtilirken, mobil ekspertiz hizmeti sayesinde müşterilerin 30 dakika gibi kısa bir sürede ekspertiz hizmeti alabildiği kaydedildi. İstanbul’da Orhanlı ve Kurtköy bayileriyle hizmet veren Carwizz Oto Ekspertiz’in şu anda Konya, Kocaeli, Bursa, Denizli ve Diyarbakır olmak üzere 6 ilde 7 bayisi bulunuyor. Çok yakında Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep ve Trabzon şehirlerinde de bayileri açılacak olan Carwizz Oto Ekspertiz, üç yıl içerisinde, Türkiye’nin dört bir yanında 100 bayiye ulaşmayı hedefliyor. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “2022 yılının sonlarında ilk bayisini açtığımız Carwizz Oto Ekspertiz olarak kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz’ dedi.