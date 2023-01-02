Chery dersine çalışıp Türkiye’ye geri döndü

Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si markanın Türkiye’ye gelmesinde pazarın çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin Çin ve Avrupa arasında bir köprü görevi göreceğine dikkat çekti. 80 ülkeye ihracat yapan şu ana kadar 11 milyondan fazla müşterisi olan Chery, ilkbaharda TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO, OMODA 5 modellerinin 1.6 litre benzinli ve otomatik şanzımanlı versiyonlarıyla pazarda yer alacak. Bu arada Chery modellerindeki tasarımsal ve teknolojik gelişimleri de görme fırsatına sahip olduk, test sürüşünün ardından da daha detaylı bilgiler de vereceğim.

Çin’in devi

Chery 1997 yılında kurulmuş genç bir şirket, ama şu anda Çin’in ihracat şampiyonu. Özellikle SUV modellerle yola çıkan marka yakın dönemde hibritler, şarj edilebilir hibritler ve EV modellerle de Türkiye’de olacak. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, Türkiye pazarı için dört yıldır araştırma yaptıklarını ve doğru zamanı 2023 olarak belirlediklerini söylerken, 5 Ar-Ge merkezi, moda markalarıyla yapılan çalışmalar, teknolojiye yatırımlarla birlikte markanın önünün açık olduğuna inandıklarını da belirtti. Bu arada Chery’nin Çin’de %50 %50 ortaklı Chery Jaguar Land Rover şirketi olduğunu da not düşelim.

Bayi sayısı 40'a yükselecek

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan Türkiye’nin çok ciddi potansiyel barındırdığına dikkat çekti, ilk etapta 25 bayiyle 7 bölgede olacaklarını ardından bayi sayılarını da 40’a yükselteceklerini söyledi. Başkan Si ise potansiyel üretime yeşil ışık yaktıklarını, İtalya’da elde ettikleri başarıyla iştahlarının kabardığını ve Türkiye’deki üretim imkanlarını değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Volkan DEMİRKUŞAK