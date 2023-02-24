“Çift Karbon” girişimi ile sosyal sorumluluk ödülü Chery’nin!

Üretim modellerini “çevreci” hale getirmek için çalışmalarına hız veren otomotiv sektörü, çevre dostu ve düşük karbonlu kalkınmaya öncelik vermeye başladı. Sektörün önde gelen oyuncularından Chery de bu alandaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda Chery Group, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Çin Şehirlerinin Kredi Sistemi İnşaatı Forumu - Çin Çift Karbon Hedefleri için ESG Uygulama ve Geliştirme Temalı forumda yeni bir ödülün sahibi oldu. “Çevre Dostu Bir Sanayi Zinciri İnşa Etmek ve Planını Oluşturmak” çalışmalarıyla Chery Group, “Xinhua Credit Jinlan Cup” tarafından “Önde gelen karbon zirvesi ve karbon nötralizasyon projesi” unvanına layık görüldü.

Chery’den toplum yararına girişimler

Bu, Chery’nin “Çift Karbon” girişiminin bir kez daha kabul gördüğünü ve Çinli otomobil işletmelerinin sosyal sorumluluklarını yerine getirmek üzere plana sadık kaldıklarını gösteriyor. Chery Group tarafından kapsamlı bir şekilde geliştirilen çevre dostu sanayi zinciri projesi tüm yaşam döngüsünde ve tüm endüstriyel zincirde çevre dostu ve düşük karbon hedefine nasıl ulaşılacağını gösteriyor. Böylece Chery’nin sosyal, çevresel ve ekonomik faydaları iyileştirme sürecini kolaylaştırıyor. Ayrıca Chery Group, pratik eylemlerle sosyal sorumluluğunu da yerine getirirken dünya genelinde çevre koruma ve eğitim için bağış da dahil olmak üzere toplum yararına çeşitli girişimler de yürütüyor. Chery özellikle, geçtiğimiz sene, Filipinler’deki fırtınadan etkilenen yüzlerce ailenin su ihtiyacı sorunlarını hafifletmek için bölgelere 30 bin şişeden fazla içme suyu dağıttı. Ayrıca, Meksika’da kullanılmış giysilerin bağışlanması için yerel kamu kuruluşu Shop of Joys ile iş birliği yaptı. Pakistan’da ise 1 milyon Suudi Arabistan Riyali (SAR) tutarında yeniden yapılanma fonu toplamak üzere halka açık binicilik faaliyetlerine sponsor oldu.

Küresel kurumsal vatandaşlık sorumluluğu!

Özellikle 2022’de Filipinler’de yaşanan tayfun, 2017’de Peru’da yaşanan seller, 2016’da Ekvador’da yaşanan büyük deprem veya 2012’de Şili’de yaşanan büyük deprem olsun, her büyük felakette Chery sosyal sorumluluk bilinci ile pratik eylemler sergiliyor. Chery, mağdurların zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için acil ihtiyaçları ivedilikle belirleyerek afet yardım fonlarının yanı sıra etkilenen bölgelere ilk elden malzeme de bağışlıyor. Chery, sosyal kamu refahını aktif olarak uygulamaya, küresel kurumsal vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmeye, sosyal istihdam, ekolojik çevrenin korunması ve kamu refahı ve hayırseverlik açısından işletme ve sosyal kalkınma arasındaki yakınsamayı yakalamaya devam edecek. Ayrıca Chery, tüketicileri, çalışanları, ortakları ve toplumdaki tüm paydaşları ile her yönden uyum ve ortak gelişme elde ederken, dünyadaki kullanıcılara mükemmel ürün ve hizmetler sunarak küresel insancıl yöndeki ilgisini yansıtmayı da sürdürecek.

1.2 milyon adetlik satışla rekor kırdı!

Öte yandan Chery Group, geçtiğimiz sene yılda 1 milyon 233 bin adetlik satış performansı ile tarihte yeni bir rekora imza attı. Chery özellikle, yüzde 67,7’lik ultra yüksek ihracat büyüme oranıyla 451 bin adetlik harika bir performans sergiledi. Chery bu performansla sadece Çin’in binek araç ihracatında öne çıkmakla kalmadı, aynı zamanda 20 yıl üst üste Çin binek araçlarının 1 numaralı ihracatçısı da oldu. Chery ayrıca, 2022’nin 4 ayında aylık 50 bin adedin üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Tüm bu olağanüstü satış performansının temelinde, Chery’nin ihracat pazarı dahil sosyal sorumluluk ve kamu refahı için uygun ürün, hizmet ve yaklaşımı sergilemiş olması yatıyor.