Çinli Neta Auto Türkiye'de satışlarını durdurdu

Çin meşeli Neta Auto'nun Türkiye distribütörü GRS Automobility, yazılı açıklama yaparak Türkiye'deki güncel regülasyonlardan ve Çinli elektrikli araçların ithalatından bahsetti.

Açıklamada, geçen yılın sonunda hayata geçirilen yönetmelik ve yakın zamanda duyurulan GSR2 regülasyonları çerçevesinde yayınlanan tebliğe bağlı olarak Çin'den elektrikli otomobil ithalatının belirtilen koşullar sağlanmadığı sürece gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Açıklamada, süreçte yalnızca Neta değil, yüzde 100 elektrikli altyapıya sahip birçok Çin menşeli otomobilin Türkiye’ye ithal edilemediği, distribütörlerin bir bölümünün hibrit araç ithalatına yöneldiği anımsatıldı.

Neta Auto, Türkiye'deki operasyonlarına ara verdi

Bu çerçevede, GRS Automobility'nin, sadece yüzde 100 elektrikli altyapıya sahip otomobil üretimi gerçekleştiren Neta Auto’nun Türkiye’deki perakende operasyonlarına geçici süreyle ara verme kararı aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süreçte Kağıthane’deki GRS Automobility Showroom’umuz geçici süreyle devre dışı bırakılırken, çalışanlarımız grup şirketleri bünyesinde, farklı birimlere transfer edilmiştir. Perakende operasyonlarının devamlılığı adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürmekte, B2B operasyonları çerçevesinde otomobillerin bakım, yedek parça ve servis hizmetleri, 10 yıl boyunca GRS Automobility güvencesi ve kalitesiyle devam etmekte, araçların kısa ve uzun dönem kiralama opsiyonları ile satışı gerçekleştirilmektedir. Öte yandan perakende müşterilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına araçlar uygun şartlarda iade alınmıştır."

Neta Auto Türkiye'den çekildi mi?

Açıklamada, şirketin Türkiye'de üretim ve yatırım yapmayı değerlendirebileceğine işaret edilerek, "Ara verdiğimiz bu geçici süreçte, Türkiye’deki üretim ve yatırım olanakları konusunda Neta Auto’nun Türkiye distribütörü kimliğiyle görüşmelerimiz ve fizibilite çalışmaları aktif olarak devam etmektedir ve markanın Türkiye’den çekilmesi söz konusu değildir. En kısa sürede yeniden perakende faaliyetlerine başlamak ve kıymetli tüketicilerimize tekrar hizmet vermek için çalışmalarımız hızla devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.