Citroen 2025’e hazırlanıyor
Fransız otomotiv markası Citroen, kompakt sınıftaki yenilenen modelleri C4 ve C4 X’i ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıttı. Fuarda elektrikli C3, C3 Aircross’u da sergileyen Citroen, 2025’e model çeşitliliğiyle girecek. Yılsonunda getirilmesi beklenen elektrikli C3 yani e-C3 2025’in ilk çeyreğinde yola çıkıyor.
Citroen’in kompakt sınıftaki yenilenen modelleri C4 ve C4 X, dünya tanıtımları için Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez sahneye çıktı. C segmentteki modellerini yenileyen Citroen, son bir yıl içinde, başta Berlingo ve SpaceTourer olmak üzere tüm hafif ticari ürün gamını yeniledi. Citroen, B segmentindeki yeni nesil modelleri C3 ve yeni C3 Aircross’u da pazara sunmaya hazırlanıyor. Yollara 2020 yılının sonunda çıkan C4 ve 2023 yılında pazara sunulan C4 X, Orta Doğu'da ve özellikle Türkiye'de çok ilgi gördü. Bu güncelleme ise her iki modelin de satışa sunulduğu pazarlarda daha da yaygınlaşmasını ve Avrupa genelinde her zamankinden daha cazip bir seçenek olarak öne çıkmasını sağlayacak.
Yenilenen C4 ve C4 X modelleri, kabin içi konfor ve hacim gibi güçlü yönlerini geliştirirken, tasarım anlamında daha olgun ve güçlü bir karakter kazandı. Her iki modelin de güncellenen tasarımı, yeni logo ve yeni marka kimliğini barındırıyor. Yeni C4'te arka tasarım daha yalın ve daha çekici bir görünüm oluşturmak üzere gelişirken, yeni C4 X zaten son derece çekici olan fastback tasarımını korumaya devam ediyor.
Dış tasarımdaki değişime, yeniden tasarlanan Citroen Advanced Comfort Koltuklar, hafifçe sürücüye dönük 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve yeni 7 inçlik dijital gösterge paneli ile gelişmiş araç içi konfor özellikleri eşlik ediyor. Bu özellikleri Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi desteklerken, her bir koltukta geniş yaşam alanı ve günlük kullanımı daha güvenli ve konforlu hale getiren yaklaşık 20 adet sürüş destek sistemi tamamlıyor. Böylece yeni C4 ve yeni C4 X ile yapılan her yolculuk son derece dingin bir sürüş ve seyahat deneyimi anlamına geliyor.
Elektrikliye geçişi sağlayan motor seçenekleri
Bu değişime elektrikliye geçişi teşvik eden motor seçenekleri eşlik ediyor. Yenilenen modellerde müşteriler, satışa sunulduğu pazarlarda kendini kanıtlamış olan 100 ve 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X modelleri dışında, yeni 100 HP ve 136 HP gücündeki 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemine sahip versiyonlar arasından da seçim yapabilecekler. Ayrıca pazara bağlı olarak 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonu da seçenek olarak sunulmaya devam edecek.
Mutlak konfora odaklanıyor
Yeni C4 ve C4X, yolcuların rahatlık ve konforuna odaklanırken, bu kapsamda Advanced Comfort® Koltuklar, araç içi konforu artırmak için yeniden tasarlandı. Kesecik efektine sahip bu koltuklar, 15 mm daha kalınlaştırılan köpük yapısı ile araca oturulduğu andan itibaren ekstra oturma konforu sağlıyor. Sunulan dinamik konfor, uzun mesafelerde bile daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlayan dokulu köpük ve koltuğun merkezindeki yüksek yoğunluklu katmanla daha da geliştirildi. Sürücü için gelişmiş destek, yükseklik ve bel ayarı gibi ek özelliklerle duruş konforu da artırıldı.
Şeritten çıkma ve kahve molası uyarısı
Ayrıca yeni C4 ve C4 X; kör nokta izleme, şeritten çıkma uyarısı, kahve molası uyarısı, sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, otomatik uzun far, genişletilmiş hız tabelası tanımlama ve hız önerme gibi işlevler sunuyor. Yeni C4 ve C4 X, Citroen'in enerji geçişinin zorluklarına vermiş olduğu cevabı ortaya koyuyor. Citroen, müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda elektrikliye geçişe yardımcı olan verimli elektrikli güç-aktarma sistemleri sağlıyor.
Daha modern ve aerodinamik bir ön tasarım
Farklı tasarım kodlarını dikkat çekici bir şekilde harmanlayan yeni C4 ve C4 X, güncellenen tasarımlarında dengeyi sağlamak için yalın bir görünüme kavuştu. Her iki model de tasarımlarında kendine özgü güçlü yönlerini korumaya devam ederken, modern, karakterli ve olgun bir tarzı benimsiyor. Yeni Citroen C4'ün arka tasarımında da markanın yeni tasarım diline uygun olarak sadelik ve netlik hakim. C sütununun alt kısmı ile arka aydınlatma grubu arasındaki bağlantı, daha ince ve daha dar olarak aerodinamik verimliliğe katkı sağlayacak şekilde yeniden şekillendirildi.