Citroen 2025’e hazırlanıyor

Citroen’in kompakt sı­nıftaki yenilenen mo­delleri C4 ve C4 X, dünya tanıtımları için Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez sahneye çıktı. C segmentteki modellerini yenileyen Citro­en, son bir yıl içinde, başta Ber­lingo ve SpaceTourer olmak üzere tüm hafif ticari ürün ga­mını yeniledi. Citroen, B seg­mentindeki yeni nesil model­leri C3 ve yeni C3 Aircross’u da pazara sunmaya hazırlanıyor. Yollara 2020 yılının sonunda çıkan C4 ve 2023 yılında paza­ra sunulan C4 X, Orta Doğu'da ve özellikle Türkiye'de çok ilgi gördü. Bu güncelleme ise her iki modelin de satışa sunuldu­ğu pazarlarda daha da yaygın­laşmasını ve Avrupa genelinde her zamankinden daha cazip bir seçenek olarak öne çıkma­sını sağlayacak.

Yenilenen C4 ve C4 X mo­delleri, kabin içi konfor ve ha­cim gibi güçlü yönlerini geliş­tirirken, tasarım anlamında daha olgun ve güçlü bir karak­ter kazandı. Her iki modelin de güncellenen tasarımı, ye­ni logo ve yeni marka kimliği­ni barındırıyor. Yeni C4'te ar­ka tasarım daha yalın ve daha çekici bir görünüm oluştur­mak üzere gelişirken, yeni C4 X zaten son derece çekici olan fastback tasarımını ko­rumaya devam ediyor.

Dış ta­sarımdaki değişime, yeniden tasarlanan Citroen Advanced Comfort Koltuklar, hafifçe sürücüye dönük 10 inçlik do­kunmatik multimedya ekranı ve yeni 7 inçlik dijital göster­ge paneli ile gelişmiş araç içi konfor özellikleri eşlik ediyor. Bu özellikleri Kademeli Hid­rolik Destekli Süspansiyon sistemi desteklerken, her bir koltukta geniş yaşam alanı ve günlük kullanımı daha güven­li ve konforlu hale getiren yak­laşık 20 adet sürüş destek sis­temi tamamlıyor. Böylece ye­ni C4 ve yeni C4 X ile yapılan her yolculuk son derece din­gin bir sürüş ve seyahat dene­yimi anlamına geliyor.

Elektrikliye geçişi sağlayan motor seçenekleri

Bu değişime elektrikliye ge­çişi teşvik eden motor seçe­nekleri eşlik ediyor. Yenilenen modellerde müşteriler, satışa sunulduğu pazarlarda kendini kanıtlamış olan 100 ve 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X modelleri dışında, yeni 100 HP ve 136 HP gücündeki 48 V hibrit teknolojili güç-ak­tarma sistemine sahip versi­yonlar arasından da seçim ya­pabilecekler. Ayrıca pazara bağlı olarak 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonu da seçenek olarak sunulmaya devam edecek.

Mutlak konfora odaklanıyor

Yeni C4 ve C4X, yolcuların rahatlık ve konforuna odaklanırken, bu kapsamda Advanced Comfort® Koltuklar, araç içi konforu artırmak için yeniden tasarlandı. Kesecik efektine sahip bu koltuklar, 15 mm daha kalınlaştırılan köpük yapısı ile araca oturulduğu andan itibaren ekstra oturma konforu sağlıyor. Sunulan dinamik konfor, uzun mesafelerde bile daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlayan dokulu köpük ve koltuğun merkezindeki yüksek yoğunluklu katmanla daha da geliştirildi. Sürücü için gelişmiş destek, yükseklik ve bel ayarı gibi ek özelliklerle duruş konforu da artırıldı.

Şeritten çıkma ve kahve molası uyarısı

Ayrıca yeni C4 ve C4 X; kör nokta izleme, şeritten çıkma uyarısı, kahve molası uyarısı, sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, otomatik uzun far, genişletilmiş hız tabelası tanımlama ve hız önerme gibi işlevler sunuyor. Yeni C4 ve C4 X, Citroen'in enerji geçişinin zorluklarına vermiş olduğu cevabı ortaya koyuyor. Citroen, müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda elektrikliye geçişe yardımcı olan verimli elektrikli güç-aktarma sistemleri sağlıyor.

Daha modern ve aerodinamik bir ön tasarım

Farklı tasarım kodlarını dikkat çekici bir şekilde harmanlayan yeni C4 ve C4 X, güncellenen tasarımlarında dengeyi sağlamak için yalın bir görünüme kavuştu. Her iki model de tasarımlarında kendine özgü güçlü yönlerini korumaya devam ederken, modern, karakterli ve olgun bir tarzı benimsiyor. Yeni Citroen C4'ün arka tasarımında da markanın yeni tasarım diline uygun olarak sadelik ve netlik hakim. C sütununun alt kısmı ile arka aydınlatma grubu arasındaki bağlantı, daha ince ve daha dar olarak aerodinamik verimliliğe katkı sağlayacak şekilde yeniden şekillendirildi.