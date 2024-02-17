Citroen Türkiye'nin 2024 hedefi elektrikli araç payını artırmak

Geçen yılı 2 bine yakın elektrikli araç satışıyla tamamlayan Citroen Türkiye, Citroen dünyası içerisinde Fransa ve Almanya'nın ardından en fazla elektrikli modelin satıldığı 3'üncü ülke oldu.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, 2023 yılında toplam C4 satışlarının yüzde 15'inin e-C4 olduğunu belirterek, "Toplam C4 X satışlarımızın da yüzde 10'u e-C4 X oldu. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar bizi Citroen dünyasında Avrupa'da bir başka 3'üncülüğe taşıdı." ifadelerini kullandı.

Alkım, kısa sürede elde ettikleri bu başarılı sonuçların kendilerini Avrupa'da en çok elektrikli model satılan Citroen pazarlarında 3'üncülüğe taşıdığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl e-C4 X ise Avrupa'da en fazla Türkiye'de satıldı ve bizi lider konuma yükseltti." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni modeller geliyor

2024'ün Citroen Türkiye için elektrikli araçta çok önemli bir yıl olacağını belirten Alkım, şunları kaydetti: "2024 için hedef büyüttük. Yıl içinde satışa sunacağımız yeni e-C3 ile elektrikli ürün gamımızı genişletmiş olacağız. Mevcut araçlarımıza e-C3'ün eklenmesiyle 2024 yılında elektrikli araçların binek modellerimizdeki satış payının yüzde 25'e ulaşmasını hedefliyoruz. Yeni e-C3'ün de, C3 satışlarının yüzde 50'sini oluşturacak. Ayrıca hali hazırda 2024 yılında satışa sunduğumuz C5 Aircross'un hibrit modeliyle birlikte de marka olarak elektrikli araç atağımızı destekliyoruz."