Dacia Duster Renault Duster oldu

Haftaiçinde ön bilgisini verdiğimiz, yine DÜNYA Gazetesi’ni ve beni takip edenlerin yaklaşık 2 ay önceki Brezilya seyahati sonrasındaki yazılarımdan hatırlayacağı gibi; Renault yeni bir oyun planı kuruyor ve bu planın önemli bir kısmında Türkiye’ye dolayısıyla Oyak Renault’ya sıkı bir iş düşüyor.

Renault, "Uluslararası Oyun Planı 2027" kapsamında, Renault markasını Türkiye'de pazar lideri yapma ve Türkiye'yi Avrupa dışında, dünyanın diğer noktalarına da ihracat yapan bir merkez haline getirme hedefini açıkladı. 2027 yılına kadar Türkiye’de üretilecek 4 yeni modelin ilki yeni kostümüyle Duster oldu. Renault logosunu ızgarasına yerleştiren Duster artık Türkiye’de de üretilecek.

2024’ün yarısında ülkemizde de satışa sunulması beklenen modelle birlikte Renault’nun tek hedefi SUV sınıfında liderlik. Daha önce SUV tarafında Austral’den önce beklentilerin hep altında kalan marka Duster ile birlikte işleri başka noktaya getirme peşinde. Türkiye’deki üretimlerde elektriğin olmaması Türkiye’nin ihracat yönünün Avrupa yerine diğer pazarlara yöneldiğini hissettirse de, hibrit versiyonların olacağını hatırlatalım. Renault, 2027 yılına kadar Türkiye'deki satışlarının 1/3’ünün elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor.

Bursa’ya önemli yatırım

Ödüllü Bursa Oyak Renault fabrikası, marka açısından da çok önemli. Üretilecek modeller için toplamda 400 milyon euronun üstünde yatırım yapılacağı açıklanırken, Duster haricinde üretilecek modellerin ikisi SUV olacak diğeri de muhtemelen Clio’ya devam modeli olarak karşımızda. İstanbul’da gerçekleşen basın konferansında Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive “Renault, güçlü ve güvenilir ortağı OYAK ile birlikte 54 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye'deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor.

‘Uluslararası 2027 Oyun Planı’ için Türkiye en önemli merkezlerimizden biri olarak büyük rol üstleniyor. Hedefimiz Türkiye'de pazar lideri olmak, markamızı yeni ürünlerle güçlendirmek, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa'nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz” dedi.

Kardian da Türkiye'de üretilecek mi?

MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş, “Duster, dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Duster ve yeni SUV'larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak” diye konuştu. Basın toplantısında sorularımızı yanıtlayanRenault Markası CEO’su Fabrice Cambolive, Brezilya’da da Duster üretimini Türkiye’de yapacak mısınız diye sorduğumuzda bizi biraz yanıltmaya çalışmış olsa da işin heyecanını kaçırmak istemediği ortada. O yüzden yine Brezilya’da lansmanı yapılan Kardian’ın Türkiye’de üretilecek ve satılacak modellerden biri olması kimseyi şaşırtmayacaktır.