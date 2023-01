Dacia'dan 573 bin 800 adet araç satışı

Takip Et

Dacia, 2022 yılında 573 bin 800 araç satışı gerçekleştirdi ve 2021'e kıyasla yüzde 6,8 büyüme sağladı. Marka ayrıca geçen yıl, 2004'ten bu yana dünya genelinde 8 milyonuncu aracını sattı.

Dacia, 2022'de perakende binek otomobil satışlarının yüzde 7,6'sı ile Avrupa'da rekor pazar payına ulaştı ve üst üste ikinci yıl konumunu güçlendirmeye devam etti. Marka, aynı zamanda Avrupa'da toplam araç satışlarında yüzde 3,7 (2021'e göre 0,5 puan artış) ve binek otomobil satışlarında yüzde 4,2 (2021'e göre 0,7 puan artış) pazar payına ulaştı.

Dacia Fas'ta da lider konumunu korudu ve Avrupa pazarındaki yüzde 4'lük daralmaya rağmen binek otomobil satışlarını yüzde 15,4 artırarak konumunu güçlendirmeye devam etti.

Markanın en büyük pazarı olan Fransa'da geçen yıl 130 bin 800 adet Dacia binek otomobil satıldı. Bu, pazardaki yüzde 7,8'lik düşüşe rağmen 2021'e göre yüzde 4,5'lik artış anlamına geliyor. Bu performans, Dacia'nın pazar payını bir puan artışla yüzde 8,6'ya yükseltti ve markayı binek otomobil pazarında ilk kez üçüncü sıraya yükseltti. Dacia, perakende satışlarda 1,3 puan artışla yüzde 15,8 pazar payı elde etti. Bu da geçen yıl her 6 perakende müşteriden 1'inin Dacia'yı seçtiği anlamına geliyor.

Dacia, C segmenti araçların hakim olduğu Almanya pazarında, şimdiye kadarki en güçlü performansını sergiledi ve perakende müşterilere satılan 60 bin 300 araçla satışlarında yüzde 50 artış sağladı. Dacia, bu başarısı ile bazı köklü markaları geride bırakarak perakende pazarında 6'ncı sırada yer aldı.

Dacia, Türkiye'de de yükselişini sürdürerek önceki yıla göre yüzde 30 daha fazla binek otomobil sattı ve 2021'e göre 1,1 puan artışla yüzde 6'nın üzerinde pazar payına ulaştı.

İtalya'da pazar payını arttırdı

Dacia, İtalya'da yüzde 9,7'lik pazar düşüşüne rağmen 2021'de yüzde 9,2 artışla 67 bin 300 binek otomobil satarak bu ülkedeki pazar payını arttırdı. Binek otomobil pazar payı (yüzde 5,1) 2021 yılına göre 0,9 puan yükseldi. Dacia, perakende müşterilerine yapılan satışlarda bir sıra yükselerek 4'üncü sıraya çıktı ve yüzde 8,3'lük pazar payına ulaştı.

Marka, İspanya pazarındaki yüzde 5,3'lük daralmaya rağmen 2021 yılına göre yüzde 2,7 artışla 37 bin 800 binek otomobil satışı gerçekleştirdi, 2021'e göre 0,4 puan artışla binek otomobil satışlarından yüzde 4,7 pazar payı aldı. Dacia, perakende müşterilerine yapılan satışlarda yüzde 8,1'lik pazar payına (2021'e göre 0,6 puan artış) ulaşarak 4'üncü sırada yer aldı.

Dacia'nın İngiltere'de perakende pazar payı 2021 yılındaki yüzde 2'den yüzde 3,1'e çıkarak Dacia'yı 13'üncü sıraya (5 sıra artış) yerleştirdi. Diğer pazarlar da Dacia'nın 2022 yılı performansına katkı sağladı. Marka, Romanya'da 2021'e göre 2 puan artışla binek otomobil satışlarının yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Dacia, Portekiz ve Belçika'da perakende müşterilere yapılan satışlarda en üst sırada yer aldı.

Doğu Avrupa'ya bakıldığında, Baltık ülkeleri, Slovakya ve Çekya'da binek otomobil satışları yüzde 30'un üzerinde arttı.

15 aydan kısa bir sürede 4 yeni model pazara sundu

Dacia, 2021 yılında Sandero, Spring ve Duster ve 2022 yılında Jogger olmak üzere 15 aydan kısa bir sürede 4 yeni model pazara sundu. 2022 sonu itibarıyla 4 modelin her biri Dacia'nın yeni görsel kimlik stratejisi ile yollara çıkmaya başladı. Yeni renklerle beraber "D" ve "C" harflerini içeren yeni Dacia amblemi dahil. Her model, Dacia'nın 2022 yılı büyümesine katkı sağladı.

Geçen yıl 2021'e göre yüzde 1,2'lik artışla 229 bin 500 adet Sandero satıldı. Sandero, art arda 6 yıl boyunca Avrupa perakende pazarında en çok satan model ve tüm satış kanallarında Avrupa'da en çok satan ikinci binek otomobil oldu.

Duster, 2018 yılından bu yana Avrupa perakende SUV pazarındaki liderliğini korudu ve Avrupa perakende pazarında Sandero'nun ardından en çok satan ikinci araç oldu. Geçen yıl tüm pazarlarda, 2021'e göre yüzde 5,8'lik artışla 197 bin 100 adet sattı. 2010'daki tanıtımından bu yana 2 milyondan fazla Duster satışı yapıldı.

Geçen yıl 2021'e göre yüzde 75 artışla 48 bin 900 adet tamamen elektrikli Spring satıldı. Spring, 2021 yılındaki tanıtımından bu yana 100 binden fazla müşteri kazandı. Bunların dörttü üçü perakende müşterisi oldu. Spring, Avrupa perakende pazarının en çok satan elektrikli araçların biri olarak kayıtlara geçti.

2022 yılında, satışa sunulduğu ilk senede 56 bin 800 adet Jogger satıldı. Bu başarı, modeli Avrupa perakende pazarında satılan SUV olmayan C segmenti araçlar arasında ikinci sıraya yerleştirdi. Dacia müşterilerinin yüzde 70'inden fazlası en donanımlı versiyonları seçmeye devam ediyor.

Her 3 Dacia müşterisinden 1'i ve Jogger müşterilerinin yüzde 58'i, eş değer bir benzinli motordan ortalama yüzde 10 daha az karbondioksit emisyonu salınımına (118 g karbondioksit/kilometre) sahip çift yakıtlı benzinli/LPG'li ECO-G 100 versiyonunu tercih ediyor. Araç, iki deposu dolu olduğunda 1.000 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Elektrikli ulaşıma gerçek bir çözüm olarak sunulan Spring, perakende pazarında ilk kez elektrikli araç alacak olan müşterilerin yüzde 93'ü tarafından tercih ediliyor.

"2023'te elektrikli araç ürün gamımızı genişleterek ivmeyi artıracağız"

Ocak ayının başından bu yana ürün gamının tamamı yeni Dacia marka kimliği ile sergileniyor. Marka, elektrikli araç ürün gamını genişleterek ivmesini sürdürüyor. Dacia'nın ilk hibrit otomobili olan Jogger HYBRID 140, pazardaki en erişilebilir 7 kişilik hibrit aile otomobili olmayı hedefliyor. Renault teknolojisi ile donatılan Jogger HYBRID 140, debriyajsız otomatik şanzıman sistemine sahip ve 108 g/kilometreden başlayan karbondioksit emisyonlarıyla müşterilere güç, konfor ve yakıt verimliliği sunuyor. Yeni (65 hp/48 kW) ELECTRIC 65 motorla donatılan Spring, daha fazla güç sunuyor ve daha iyi hızlanma performansı sağlıyor. Spring Extreme 65, Türkiye'de 2023 yılının üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

Dacia, geçen yılın başından bu yana bayi ağını yeni marka kimliğine uygun olarak yeniliyor. Bu proje, satış noktalarının görünürlüğünü ve cazibesini artırmayı ve işlevsel, esnek ve çevreye duyarlı yeni bir iç mekan ortamı yaratmayı amaçlıyor. 2023'te bu dönüşüm hızlanarak devam edecek.

Dacia, tüm ürün gamını yeni görsel kimliği ile ocak ayından itibaren "showroom"larda sunmaya devam edecek. Elektrikli araç yelpazesini Jogger HYBRID 140 ve yeni ELECTRIC 65 motorlu Spring ile genişletecek. İlkbaharda yeni Extreme donanım seviyesini Duster ve Jogger modelleri için pazara sunacak. Satış ve servis ağını markanın yeni kimliğine uygun olarak geliştirmeye devam edecek.