Doğuş Otomotiv, Polonyalı Wielton ile distribütörlük anlaşması imzaladı

Distribütörlük anlaşmasını takiben, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Wielton markasından da sorumlu Genel Müdür Tolga Senyücel, Wielton Group CEO’su Paweł Szataniak, Wielton CEO Yardımcısı Mariusz Golec ve Wielton Yönetim Kurulu Üyesi Andrzej Mowczan ile Polonya’nın Wielun kentinde bir araya geldi.

"İş birliğimiz sektöre farklı bir soluk getirecek"

İş birliği kapsamında Doğuş Otomotiv, Wielton marka ürünlerin Türkiye’deki satış ve servis hizmetlerini gerçekleştirecek. Doğuş Otomotiv ilk planda Türkiye genelinde 20 noktada Wielton ürünlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerini sunmayı planlıyor.

Anlaşmayla ilgili olarak konuşan Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Türkiye'de ‘Wielton’ marka treyler ve semi treyler ürünlerinin satış ve servis hizmetlerinin Doğuş Otomotiv tarafından yürütülmesini içeren bu iş birliğinin, her iki şirketin güçlü yönlerini de birleştirerek, sektöre farklı bir soluk getireceğine inanıyorum.

Bu stratejik ortaklık, Doğuş Otomotiv'in ürün ve hizmet portföyünü genişletme vizyonunu desteklerken, WIELTON S.A. markasının Türkiye'deki varlığını daha da güçlen direcektir. Uluslararası arenada yaptığımız bu gibi stratejik ortaklıklar, şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklandığının kanıtı olması açısından da önem arz ediyor” dedi.

Wielton Genel Müdürü Tolga Senyücel ise “Avrupa’nın en büyük 3 üreticisinden biri olan Wielton markasıyla yaptığımız bu anlaşmayla Türkiye treyler ve semi treyler pazarında da hizmet vermeye başlayacağız. Bu sayede müşterilerimize tüm üst yapı çözümlerinde hizmet sunabileceğiz” diye konuştu.