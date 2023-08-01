Doğuş Otomotiv'de hedef karbon ayak izini yüzde 30 azaltmak

Doğuş Otomotiv’in 2009'dan beri sürdürülebilirlik stratejilerini, ilgili politika ve uygulamalarını ve öncelikli konular altında yer alan performanslarını şeffaf bir biçimde paydaşlarına ulaştırdığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 14’üncüsü yayınlandı.

“Gelecek için Şimdi” temasıyla yayınlanan 2022 yılı raporu, 2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda şirketin öncelikleriyle örtüşen 14 hedefle uyumluluğunu da kamuya açıklıyor.

Rapor kapsam ve içeriğinin entegre rapora dönüşümünü tamamlayan Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirlik performanslarına yer verdiği 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’yla birlikte finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı rapor içeriğiyle uluslararası entegre rapor kriterlerine uyumu da sağlamış oldu.

Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 Raporlama İlkeleri’nin kapsamlı içeriğine uygun olarak hazırlanan raporda Doğuş Otomotiv’in iş yapma biçimi, sürdürülebilirlik alanında öncelikli konu başlıklarında performansları, aldığı pozisyon ve şirketin finans dışı alanlardaki etki alanları yer aldı.

Doğuş Otomotiv’in 2022 yılındaki sadece çevre dostu ürün ve hizmetler tarafında değil, tüm değer zincirinde ölçme ve değerlendirme, paydaşlarına yanıt verebilme performansını geliştirme ve uyum süreçlerine entegrasyon için atılan adımların detaylarıyla yer aldığı raporda bazı öne çıkan başlıklar ise şöyle:

- 218 bin 889 kg kağıt/karton atığın geri dönüşümüyle 3 bin 720; 214 bin 044 kg ahşap ambalajın geri dönüşümüyle 642 ağaç kurtuldu,

- Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 9,74 oldu,

Kadın çalışan oranı yüzde 33,78

- Dijital dönüşüm projeleriyle 133 Milyon TL; çalışan önerileri sayesinde 34 Milyon TL tasarruf sağlandı,

- Kadın Çalışan Oranı yüzde 33,78’e ulaştı ve 2025 hedefi yüzde 37 olarak belirlendi,

- 2,4 Milyon Dolarlık GES Yatırımı yapıldı, 7 bin 956 adet solar panel ile 1148 tCO2e salımı engellendi ve kullanılan elektriğin yüzde 115’i Yenilenebilir Enerji oldu,

- Çalışan başına karbon ayak izi 23,86 tCO2e düşürüldü,

- 8,7 milyon avro elektrikli araç finansman kredi anlaşması imzalandı,

Birlemiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (UN WEPs) imza atıldı ve UNGC Global Compact Türkiye kurucu üyesi olundu,

73 dijital proje tamamlandı.

- 5 Entegre Yönetim Sistemi Sertifikasyonu (ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 9001) alındı,

- 2030’a kadar karbon ayak izinin yüzde 30 azaltılması hedeflendi,

- Kişi başı eğitim saati 19,68 oldu, 3 bin 267 saat Dijital Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri verildi.