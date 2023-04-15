DS Automobiles, ilk çeyrekte satışlarını dörde katladı

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yükselen satış grafiğini satış rakamlarına yansıtmaya devam ediyor.

Martta bu alanda büyük bir ivme yakalayan DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde satışlarını, 2022'nin aynı dönemine göre dörde katlayarak toplam 717 adetlik satışa ulaştı. Artan satış rakamlarıyla birlikte premium segmentteki payını da yüzde 257 artıran DS Automobiles, bu segmentte pazar payını yüzde 1,6'dan yüzde 4,1'e çıkarmış oldu.

Markanın bu sonuçlara ulaşmasında etkin rol oynayan premium SUV modeli yeni DS 7 ise geçen yılın ilk çeyreğinde DS 7 Crossback olarak 134 adet olan satış rakamını 2023'ün aynı döneminde yüzde 400'ün üzerinde artışla 546 adede çıkardı. Bu sonuçlarla yeni DS 7'nin segment içindeki payı da yüzde 4,7'den yüzde 15,6'ya çıktı.

"Yeni DS 7'ye çok büyük ilgi var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 179 adet satış gerçekleştirdiklerini belirterek, 2022 sonunda tanıttıkları yeni DS 7'nin satışlara önemli katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Geçen yıl satılan DS 7 Crossback adedinin yaklaşık yüzde 55'ine henüz ilk çeyrekte ulaştıklarını aktaran Eskinazi, şunları kaydetti:

"2023'ün ilk çeyreğinde 546 adet yeni DS 7 satışı gerçekleştirdik. Bu yılın ilk çeyreğinde toplam binek otomobil pazarı 175 bin 421 adede ulaşırken, 2022'nin aynı döneminde 116 bin 834 araç satılmıştı. Geçen yılın ilk çeyreğindeki satışlar içerisinde 11 bin 167 adetlik bölümü premium otomobiller oluşturmuştu. Bu yılın aynı döneminde ise premium otomobil satışları 17 bin 404 adede ulaştı. DS Automobiles olarak büyüyen pazardan çok daha hızlı büyüdük. Premium pazarda gerçekleştirdiğimiz 717 adetlik satışla DS Automobiles, geçen yılın ilk çeyreğine göre güçlü bir büyüme elde etti."

Eskinazi, yeni DS 7'nin pazara sunulmasıyla model bazlı satışların dört katına çıktığını belirterek, DS 7 e-Tense ile ilk çeyrek sonuçlarına göre PHEV segmentinde lider olduklarını bildirdi.

Türkiye'de yeni DS 7'ye çok büyük bir ilgi olduğunu aktaran Eskinazi, müşterilerin taleplerine yetişmek için son sürat çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

"Hem satış hem satış sonrası hizmetlere yatırım yapıyoruz"

Selim Eskinazi, DS Automobiles'in satışları gibi müşteri memnuniyetinin de hızla arttığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk çeyrekte satış memnuniyetini yüzde 100 seviyesinde gerçekleştirmeyi başardık. Türkiye'deki satış ağımızı geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyoruz. İlk hedefimiz, yaz aylarında yeni DS Store Gaziantep'i devreye almak olacak. Satış tarafında olduğu kadar satış sonrası hizmetlere de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda DS Service Ankara'yı yeni yatırımlarla geliştirip hizmet kapasitesini artırıyoruz. DS Store Bodrum, planlanan bir genişleme yatırımıyla hem satış hem de satış sonrası hizmet kapasitesini yılın ikinci yarısında artıracak."