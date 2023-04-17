DS satışlarını ilk üç ayda dört kat artırdı
PSA Grubu’nun lüks temsilcisi DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde satışlarını, 2022’nin aynı dönemine göre dörde katlayarak önemli bir başarıya imza attı.
PSA Grubu’nun lüks temsilcisi DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde satışlarını, 2022’nin aynı dönemine göre dörde katlayarak önemli bir başarıya imza attı. Stellantis Türkiye’nin premium segmentteki temsilcisi DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 717 adetlik satışla aynı segmentte yüzde 4,1’lik pazar payına ulaştı.
Bulunduğu segmentte yeni DS 7 modeliyle de benzer bir başarı sergileyen DS Automobiles, geçen yılın ilk çeyreğinde satılan DS 7 CROSSBACK modeline oranla satışlarını da yüzde 400’ün üzerinde artırmayı başardı. DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, özellikle DS7 ile ciddi satış rakamlarına ulaştıklarını söylerken 2023’ün ilk çeyreğinde toplam 546 adet DS 7 satıldığını da vurguladı.