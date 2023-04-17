DS satışlarını ilk üç ayda dört kat artırdı

PSA Grubu’nun lüks temsilcisi DS Auto­mobiles, yılın ilk çeyreğinde satışlarını, 2022’nin aynı dönemine göre dörde katlaya­rak önemli bir başarıya imza attı. Stellantis Türkiye’nin premium segmentteki temsilcisi DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde gerçek­leştirdiği 717 adetlik satışla aynı segmentte yüzde 4,1’lik pazar payına ulaştı.

Bulunduğu segmentte yeni DS 7 modeliyle de benzer bir başarı sergileyen DS Automobiles, geçen yı­lın ilk çeyreğinde satılan DS 7 CROSSBACK modeline oranla satışlarını da yüzde 400’ün üzerinde artırmayı başardı. DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, özellikle DS7 ile cid­di satış rakamlarına ulaştıklarını söylerken 2023’ün ilk çeyreğinde toplam 546 adet DS 7 satıldığını da vurguladı.