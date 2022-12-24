Duyguları harekete geçiren model: Mercedes-Benz GLC

Yeni nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi, onu daha dijital ve akıllı hale getiriyor. Medya ekranındaki canlı görüntülerin yanı sıra gösterge paneli de araç ve konfor işlevlerini daha rahat kontrol etmeyi sağlıyor. En iyi rota yönlendirilmesi için tam ekran navigasyon kullanılıyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan; “Mercedes-Benz olarak duyusal sadelik tasarım felsefemizi sürdürüyoruz. Yeni GLC de bütün SUV portföyü modellerimiz gibi duyguları harekete geçiriyor. Dinamik sürüş keyfi, modern tasarımı ve off-road detaylarına sahip MBUX ve Artırılmış Gerçekliğe Sahip Navigasyon gibi özellikleriyle yeni GLC’nin hem macera tutkunları hem de ailelerde merak uyandıracağına eminim. Ayrıca yeni GLC, asfaltta üstün yol tutuş ve sürüş dinamikleri ve arazide üstün performans gibi tüm Mercedes-Benz SUV araçlarına özgü özelliklere de sahip” dedi. Merkezi ekran hareketli görüntüleri gösterirken örneğin trafik işaretleri, yön tabelaları, şerit değiştirme önerileri ve ev numaraları gibi sanal nesneleri, bilgileri ve işaretleri de üst üste getiriyor.

“Hey Mercedes" istek ve tercihleri bekliyor

“Hey Mercedes” akıllı sesli komut sisteminin öğrenme yeteneği, gelişmiş teknolojik algoritmalara dayanıyor. Sistem, kullanıcının istek ve tercihlerine göre kendini sürekli olarak uyarmasının yanı sıra önerilerde de bulunuyor. Mercedes-Benz SUV ailesinin bir üyesi olan yeni GLC özenle şekillendirilen dış tasarım ve yan gövde panelleri dinamik, şık bir görünümü ile kendini ifade ediyor. Tüm dış çizgileriyle bütünleşen geniş çamurluklar arazi performansı arasında bir denge oluşturuyor. Ön konsol tasarımın üst bölümünde uçak motorlarından esinlenilen türbin havalandırmalar bulunuyor. Ayrıca 12,3 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü gösterge paneli, 11,9 inçlik merkezi medya ekranı da yine orta konsolun üst kısmında havada süzülüyor gibi görünüyor.

Koltuk, koltuk başlığı tasarımı, konturlu yüzeylerle kabin içine ferahlık hissi yaratılıyor. Nappa görünümlü deri astarlı bir ön konsolu bulunuyor. Alüminyum süslemelere sahip açık gözenekli kaplamaların kahverengi tonlardaki yeni yorumu ile açık gözenekli siyah ahşap kaplama gibi yenilikçi yüzeyler farklı opsiyonlarda kullanılıyor. Yeni GLC sadece dizel motor seçeneği ile sunuluyor. Güncel 4 silindirli FAME (Family of Modular Engines) motor ailesinden gelen motor entegre ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile alt devirlerde motoru destekleyen yarı hibrit sisteme sahip.