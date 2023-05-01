E Serisi artık çok daha akıllı
Mercedes yıldızının taşıyıcı kolonlarından biridir E Serisi. Model yelpazesinin üst basamaklarında orta sınıf temsilcisi 1946 yılından bu yana toplamda 16 milyon adet üretilen bir ailenin de en yenilikçi, akıllı ferdi. Almanya’daki lansmanına üzülerek katılamadığım ama online tüm etkinliklerini takip ettiğim Yeni E Serisi, 2023 yazında Avrupa yollarında.
Mercedes yıldızının taşıyıcı kolonlarından biridir E Serisi. Model yelpazesinin üst basamaklarında orta sınıf temsilcisi 1946 yılından bu yana toplamda 16 milyon adet üretilen bir ailenin de en yenilikçi, akıllı ferdi. Almanya’daki lansmanına üzülerek katılamadığım ama online tüm etkinliklerini takip ettiğim Yeni E Serisi, 2023 yazında Avrupa yollarında. Türkiye’de ilk olarak E 220 d 4MATIC ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 motor seçenekleri sunulacak. Ürün gamının yarısı dördüncü nesil şarj edilebilir hibrit olacak. Markanın içten yanmalılar yanında elektrifikasyona yaptığı yatırımın meyvelerini yiyen E Serisi Arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 167 HP gücünde (25 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 22 HP gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, sadece dünya üzerinde sadece Türkiye’de sunulacak. Her iki motorda da standart olarak 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor.
AIRMATIC ve arka aks yönlendirmesi ise opsiyonel olarak geliyor. Dış tasarımda özellikle stoplardaki yıldızlar dikkatimi çekti, fotoğraflardan emin olamasam da duyumlarım beğenildiği yönünde. 4949 mm uzunlukla 5 metre limitine yaklaşan E-Serisi, bir önceki nesle oranla 22 mm daha uzun bir aks aralığı da sunuyor. Bu da iç mekana konfor olarak yansıyor.
Daha çok dijital
Gün geçtikçe büyüyen, hatta kocaman olan multimedya ekranları, bağlanabilirlik özelikleri, akıllı uygulamalar ile donatılan E- Serisi, isteğe bağlı ön yolcu ekranı ile donatıldığında, MBUX Superscreen'in geniş cam yüzeyi merkezi ekrana kadar uzarak bütüncül bir görünüm sağlıyor. Sürücünün görüş alanında yer alan tamamen dijital gösterge paneli görsel olarak bu yapıdan ayrılıyor. Yolcu ekranı olmayan versiyonlarda ekranın yerini farklı seçeneklerde sunulabilen süslemeler alıyor. Görsel olarak ayrışan merkezi ekran, bu panelin içbükey yüzeyinin üzerinde süzülüyormuş etkisi yaratıyor. Bir diğer önemli nokta da şarj edilebilir hibrit versiyonlar. Hem dizel hem de benzinli motorlar, turbo besleme dışında entegre bir marş jeneratörü (ISG) ile destekleniyor. Dolayısıyla bu motor seçenekleri birer yarı hibrit. Yeni batarya teknolojisi sayesinde elektromotorlar 15 kW yerine 17 kW ek güç ve 205 Nm ek tork sunuyor.