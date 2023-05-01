E Serisi artık çok daha akıllı

Mercedes yıldızının taşı­yıcı kolonlarından biri­dir E Serisi. Model yelpazesi­nin üst basamaklarında orta sınıf temsilcisi 1946 yılından bu yana toplamda 16 milyon adet üretilen bir ailenin de en yenilikçi, akıllı ferdi. Alman­ya’daki lansmanına üzülerek katılamadığım ama online tüm etkinliklerini takip etti­ğim Yeni E Serisi, 2023 yazın­da Avrupa yollarında. Türki­ye’de ilk olarak E 220 d 4MA­TIC ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 motor seçenek­leri sunulacak. Ürün gamının yarısı dördüncü nesil şarj edi­lebilir hibrit olacak. Marka­nın içten yanmalılar yanında elektrifikasyona yaptığı ya­tırımın meyvelerini yiyen E Serisi Arkadan itişli oluşuy­la sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 167 HP gücünde (25 kW) içten yanmalı benzin­li motorun yanı sıra, 22 HP gü­cünde (17 kW) elektrik moto­ruyla, sadece dünya üzerinde sadece Türkiye’de sunulacak. Her iki motorda da standart olarak 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor.

AIRMATIC ve arka aks yönlendirmesi ise opsiyonel olarak geliyor. Dış tasarım­da özellikle stoplardaki yıl­dızlar dikkatimi çekti, fotoğ­raflardan emin olamasam da duyumlarım beğenildiği yö­nünde. 4949 mm uzunlukla 5 metre limitine yaklaşan E-Se­risi, bir önceki nesle oranla 22 mm daha uzun bir aks aralığı da sunuyor. Bu da iç mekana konfor olarak yansıyor.

Daha çok dijital

Gün geçtikçe büyüyen, hat­ta kocaman olan multimed­ya ekranları, bağlanabilirlik özelikleri, akıllı uygulamalar ile donatılan E- Serisi, isteğe bağlı ön yolcu ekranı ile dona­tıldığında, MBUX Superscre­en'in geniş cam yüzeyi mer­kezi ekrana kadar uzarak bü­tüncül bir görünüm sağlıyor. Sürücünün görüş alanında yer alan tamamen dijital gös­terge paneli görsel olarak bu yapıdan ayrılıyor. Yolcu ekra­nı olmayan versiyonlarda ek­ranın yerini farklı seçenek­lerde sunulabilen süslemeler alıyor. Görsel olarak ayrışan merkezi ekran, bu panelin iç­bükey yüzeyinin üzerinde sü­zülüyormuş etkisi yaratıyor. Bir diğer önemli nokta da şarj edilebilir hibrit versiyonlar. Hem dizel hem de benzinli motorlar, turbo besleme dı­şında entegre bir marş jenera­törü (ISG) ile destekleniyor. Dolayısıyla bu motor seçe­nekleri birer yarı hibrit. Yeni batarya teknolojisi sayesinde elektromotorlar 15 kW yeri­ne 17 kW ek güç ve 205 Nm ek tork sunuyor.