EBRD elektrikli araç şarj altyapısına yönelik en büyük finansmanı Enerjisa'ya sağladı

EBRD'nin Londra'daki merkezinde yapılan imza töreninde, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, finansmana ilişkin anlaşmayı imzaladı.

İmza töreni sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Parshad, söz konusu finansmanın bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde bugüne kadar elektrikli araç şarj istasyonu ve dağıtık enerji üretimi alanında sağladığı en büyük finansman olduğunu ifade etti.

Parshad, finansmanın bankanın operasyonları kapsamında "çığır açıcı" nitelikte olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sadece büyüklüğü açısından değil, şu an için görece yeni ama gelecekte çok kritik bir sektör olacak elektrikli araç altyapısı alanında olduğu için de bu finansmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü, ulaşımın da yeşile dönmesine katkıda bulunacak. EBRD olarak Türkiye'de çok sayıda temiz enerji projesine finansman sağladık ama elektrikli araç şarj altyapısı EBRD'nin operasyonlarını bir ileri seviyeye taşımış oldu."

EBRD'nin Türkiye'deki projelere sağladığı yıllık finansmanın 1,5 milyar avro seviyesinde olduğunu aktaran Parshad, "Bunun yaklaşık yüzde 8'ine denk gelen 110 milyon dolarlık finansman, bir ülkede bir yılda ve tek bir işlemde sağlandı. Bizim de bu projeden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Temiz enerjiye yatırım ekonomik gereklilik

Nandita Parshad, şarj altyapısının insanlar elektrikli araç almaya başlamadan yaygınlaşması gerektiğini ve elektrikli araç altyapısının kurulmasının ulaşım sektörünü karbonsuzlaştırmak için ön koşul olduğunu vurguladı.

EBRD'nin Türkiye'de uzun vadeli bir stratejiyle faaliyetini sürdürdüğünü dile getiren Parshad, bu stratejinin daha fazla yenilenebilir, elektrifikasyon ve diğer sektörleri yeşil projelerle desteklemeyi içerdiğini kaydetti.

Parshad, bu yılın EBRD'nin yatırımları için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce taahhüt edildiği gibi EBRD'nin tüm aktiviteleri 1 Ocak 2023 itibarıyla Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu olacak. Bu açıdan bizim için bu yıl bir dönüm noktası diyebiliriz. Artık temiz kaynaklar sadece iklim değişikliği için değil, birçok ülkede ekonomik olarak da en iyi seçenek haline geldi. Yenilenebilir enerjide maliyetler düşüyor. Daha fazla yeşil ve temiz enerjiye yatırım yapılması giderek daha fazla bir ekonomik gereklilik oluyor. Enerji tarafında son dönemde gördüğümüz jeopolitik zorluklar da yenilenebilir kaynakları en güvenli enerji kaynağı haline getiriyor."

Türkiye'de yüzde 65 artış beklentisi

Murat Pınar ise dünyada gelecek 5 yılda yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin son 20 yıldaki artışa denk olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye'de gelecek 5 yılda yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 65 artmasının beklendiğini aktaran Pınar, "Öte yandan, elektrikli araç piyasasında dünyadaki eğilime benzer şekilde, 2030'da Türkiye'nin elektrikli araç parkının en az 2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı dönüşüme öncülük ederken, sürdürülebilir, verimli ve teknolojiyi öncelik veren yatırımların hızla hayata geçirilmesi çok büyük bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Pınar, bu doğrultuda EBRD ile yaptıkları bu anlaşmadan sağlanacak finansmanla yenilenebilir kaynaklarla müşterilerine sundukları çözümlere, elektrikli araç şarj altyapısının genişletmesine ve elektrik dağıtım şebekesinin daha verimli, teknolojik ekipman ve akıllı şebeke uygulamalarıyla modernize edilmesine olanak sağlayan yatırımları artıracaklarını bildirdi.