Ek vergi planları değiştirdi

Volkan DEMİRKUŞAK

Tamamen elektrikli EX90’ın ise 2025 planlarında olduğu açıklanan bilgiler arasında, yani bambaşka bir senaryo olmazsa iki modeli de gelecek yıl Türkiye pazarında göreceğiz.

Geçtiğimiz haftalarda asparagas bir twitter dedikodusuyla “Türkiye’den çekilen” Volvo model yelpazesine bir de elektrikli 7 kişilik SUV ekledi. EX90 olarak piyasaya sürülen model 4,5,6,7 kişilik oturma düzenlerine sahip. Modelin Amerika Kaliforniya’da düzenlenen test sürüşüne de katıldım, detaylara geçmeden önce şu mevzuat işini bir kez daha açıklığa kavuşturalım.

Öncelikle markanın bir yere gittiği yok, hatta satış rekorları kırmaya devam ediyor, fakat Çin’den ve Amerika’dan gelen modellere 40 ve 60 oranlarındaki ek vergi, EX30 gibi modellerin de ülkemize gelmesini geciktirdi. Dolayısıyla Belçika’daki üretimle birlikte EX30 da ülkemizde olacak. Maalesef XC90 ve EX90’ın benzer şansları yok, onlar Çin ve Amerika’da üretiliyor dolayısıyla biraz bekleyecekler.Öncelik markanın amiral gemisi XC90’da, 2024 sonundaki üretim zamanlamasının hemen ardından 2025 başında makyajlı yüzüyle Türkiye’de olacak.

Tamamen elektrikli EX90’ın ise 2025 planlarında olduğu açıklanan bilgiler arasında, yani bambaşka bir senaryo olmazsa iki modeli de gelecek yıl göreceğiz. Öte yandan elektrikli ve plug in hibrit modellerin artmasıyla birlikte markanın 2023 yılı gelirleri 399.3 milyar SEK ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşırken, küresel satışların 708 bin 716 adet otomobil ile yine bir rekor kırması da yeni modellerdeki iştahını artırıyor.

Dev elektrikli SUV ve göz kırpan farları

Gelelim yeni model EX90’a. 5 metreyi aşan boyutlarıyla oldukça ihtişamlı gözüküyor. Çekiç formundaki farlar, hem şık, hem teknolojik. Lidar sistemleri 250 metre ötedeki yaya ve hayvanları algılıyor. Gelişmiş bir otonom sürüş sistemi ve özellikle Amerika’da işimizi çok kolaylaştırdı. Grafikleri bir oyun firmasıyla birlikte geliştirmişler. 14.5 inçlik multimedya ekranı büyük ve kolay kullanımlı.

Arka koltuklarda masaj ve soğutma olmaması notlara düşüldü, bu seviyede prestjli bir otomobilde öndeki gibi arka koltuklarda da beklerdim. Direksiyonda kullanılan malzeme suni deri yani hayvan dostu. Geri dönüşüme önem veren Volvo , EX90 modelinde kullanılan malzemelerde de bunu tercih etmiş. Çeliğin %15’i, %25’i dönüştürülmüş alüminyum ve 48 kg’lik geri dönüştürülmüş plastik de bunlardan bir kaçı. Volvo’nun gelecekte sunacağı özelliklerden biri de EX90 ile başlıyor. Volvo kullanıcıları araçlarından diğer Volvo araçları şarj edebilecek.

Volvo EX90 ile güvenlik ve sürdürülebilirlikte yeni standartlar

Volvo Cars'ın güvenlik, sürdürülebilirlik ve insan odaklı teknoloji alanlarında yeni standartlar belirleme konusundaki kararlılığını temsil eden EX90, tamamen elektrikli altyapı platformu üzerinde geliştirildi. EX90, WLTP standartlarına göre, tek bir şarjla 600 kilometreye menzili sunuyor ve 30 dakikadan kısa sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

Volvo EX90, önceki tüm Volvo modellerinden daha yüksek seviyede güvenlik özelliklerine sahip. EX90; kamera, radar ve Lidar gibi son teknoloji sensörler aracılığıyla çevresini algılayarak sürüş güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor. Volvo Cars’ın amiral gemisi tamamen elektrikli SUV'u olan EX90’ın ilk partisi ABD ve Avrupa pazarına sunuldu. Bu yılın son çeyreği ile 2025'in ilk çeyreği arasında ise diğer pazarlara ulaştırılması hedeflenen yeni EX90 için Türkiye’deki satış planları doğrultusunda hazırlıklar sürüyor.

Yeni jenarasyon kullanıcı deneyimi için tasarlanmış dokunmatik ekran

Yeni XC90’ın daha yüksek çözünürlüklü ve daha büyük merkezi bilgi-eğlence ekranı, mevcut kullanıcı deneyimini iyileştirirken; yeni özellikler, uygulamalar ve kablosuz yazılım güncellemeleri sürücülere daha zengin bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Volvo Cars Ürün ve Strateji Lideri Erik Severinson, XC90’ın sürücülere insan odaklı teknoloji çözümleri sunma yolculuğunda önemli bir adım oluşturacak yeni uygulamalarını vurgulayarak, ”XC90'ın içindeki deneyimi geliştirmek adına daha büyük, 11,2 inçlik bağımsız bir merkezi ekran ekledik. Ayrıca piksel yoğunluğunu yüzde 21 artırarak daha net bir görüntü sağladık. Ekranın içeriğinde de değişiklikler yapıldı. Artık haritalar, medya ve telefon gibi en yaygın uygulamalar ve kontroller ana ekranda yer alıyor" diye konuştu.

Yeni XC90 yollardaki en güvenli otomobillerden biri

Yollardaki en güvenli otomobillerden biri biri olarak tasarlanan XC90, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleri ile donatıldı. Yeni XC90, radar ve ön kamerayı kullanarak karşı şeride girip girmediğinizi tespit edebiliyor ve çarpışma riskini önlemek için sizi güvenli bir şekilde kendi şeridinize yönlendirebiliyor. Aynı zamanda, yoldan çıkma riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, diğer araçlarla, yayalarla, bisikletlilerle ve İsveç'te sıkça görülen geyik gibi büyük hayvanlarla çarpışmayı önlemeye yönelik frenleme ve yönlendirme sistemlerine de sahip.