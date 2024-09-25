Elektrikli araç sayısı son bir yılda 100 bin arttı

Nagihan KALSIN

Türkiye’de 2016’da 737, 2017’de 947, 2018’de bin 193 elektrikli araç bulunu­yordu. Yerli otomobil TOGG’un 2023’te yollara çıkması ile elekt­rikli araç sayısında belirgin bir atış oldu. Ağustos 2023’te 41 bin 393 elektrikli araç yollara çıkar­ken, 2023 yılı 80 bin 826 elektrik­li araç ile kapatıldı. Bu ağustos ayı itibariyle ise 138 bin 429 elektrik­li araç sayısına ulaşıldı. Böylece son bir yılda elektrikli araç sayı­sında yaklaşık 100 bine yakın bir artış yaşandı.

Şarj noktası sayısı 22 bini aştı

EPDK’dan lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapı­lan yatırımlar neticesinde, 2023 ağustos ayında Türkiye çapında 6 bin 390 adeti AC (yavaş) ve bin 947 adeti DC (hızlı) olmak üzere toplam 8 bin 337 olan şarj soketi sayısı ise Ağustos 2024 itibariy­le 14 bin 226 adeti AC ve 8 bin 259 adeti DC olmak üzere 22 bin 485’e yükseldi. Şarj noktalarının top­lam kurulu gücü ise son bir yılda 387 megavattan bin 390 megava­ta ulaştı. Bu verilerle Türkiye’de soket başına düşen elektrikli araç sayısı 5,1 olurken, bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 13,75 olarak gerçekleşti.

EPDK tara­fından lisans verilen şirketler bu­güne kadar sektörde yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım gerçek­leştirirken, önümüzdeki 5 yılda yatırım tutarının 1 milyar dolar olacağı ifade edildi. Öte yandan şarj ağı işletmeci lisansı sahiple­rinin soket sayılarına bakıldığın­da ağustos ayı itibariyle en fazla soketin 4 bin 86 ile ZES’te oldu­ğu görülürken, bunu sırasıyla bin 818 ile Eşarj, bin 225 ile Voltrun, bin 123 ile Trugo, 419 ile Astor, 386 ile Beefull’da olduğu görüldü.

2030’da 1.3 milyon elektrikli araç öngörüsü

EPDK ise yeterli şarj altyapı­sı için elektrikli otomobil geli­şim sürecine ilişkin senaryola­rı çalıştı. Çalışmadaki orta se­naryoya göre 2030’da Türkiye’de elektrikli araç sayısının 1,3 mil­yon adet, şarj noktası sayısının 142 bin adet; 2035 yılında ise elektrikli araç sayısının 3,3 mil­yon adet, şarj noktası sayısının ise 273 bin adet civarında olaca­ğı öngörüldü. EPDK tarafından lisans verilen şirketler bugüne kadar sektörde yaklaşık 300 mil­yon dolarlık yatırım gerçekleşti­rirken, projeksiyon çalışmasına göre orta senaryoda 2030 yılın­da 990 milyon dolar; 2035 yılında ise 2 milyar dolar civarında şarj ünitesi ve ekipman yatırımının gerçekleştirilmesinin beklendi­ği ifade edildi.