Elektrikli araçlar satışında büyük artış: Çin'in etkisi büyük
Dünyada elektrikli araçların geleceği tartışılırken, pazardaki büyümenin de etkisiyle geçen ay satış rakamlarında artış yaşandı. Eylülde tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların satışları yıllık bazda yüzde 30 artış gösterdi.
Pazar araştırma firması Rho Motion, dünya çapında elektrikli ve plug-in hibrit (PHEV) otomobillerin satış rakamlarını açıkladı.
Buna göre Çin'deki talep ve Avrupa'nın yeniden büyümeye başlamasıyla küresel satışların eylülde yıllık yüzde 30,5 oranında arttı. Satılan araç sayısı 1,69 milyona ulaştı.
Çin'de yarı yarıya artış
Çin'deki satışlar eylül ayında yüzde 47,9 artarak 1,12 milyona ulaşırken, ABD ve Kanada'da yüzde 4,3 artışla 150 bine ulaştı.
Avrupa'da elektrikli araç satışları, Birleşik Krallık'taki yüzde 24'lük sıçrama ve İtalya, Almanya ve Danimarka'daki artışlar sayesinde yüzde 4,2 artarak 300 bine ulaştı.
Rho Motion, Avrupa'daki elektrikli araç satışlarının 2025 yılında 3,78 milyona ve 2030 yılında 9,78 milyona ulaşmasını bekliyor.