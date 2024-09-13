Elektrikli Fiat 500’ün üretimine ara veriliyor
Otomotiv devleri elektrikli araçlara olan ilginin azalmasından ve Avrupa ülkelerinde karşılaşılan zorluklardan etkileniyor. Son olarak Fiat tamamen elektrikli Fiat 500'ün üretimine arar verme kararı aldı. Stellantis'tan yapılan açıklamada, üretime verilen ara bir "tedbir" olarak nitelendirilirken şu ifadeler yer aldı: "Bu önlem, Avrupa elektrikli (otomobil) pazarında başta Avrupalılar olmak üzere tüm üreticilerin yaşadığı derin zorluklarla bağlantılı mevcut sipariş eksikliği nedeniyle gereklidir.
Stellantis tamamen elektrikli Fiat 500 otomobilinin üretimini talepteki durgunluk nedeniyle dört hafta süreyle askıya alacağını duyurdu.
Kısmen yeşil teşvikler konusundaki farklı politikalar nedeniyle elektrikli araç satışlarındaki küresel yavaşlama, dünya çapındaki otomobil üreticilerini elektrikli araç planlarını ayarlamaya itti.
Stellantis’ten yapılan açıklamada, “Bu önlem, Avrupa elektrikli (otomobil) pazarında başta Avrupalılar olmak üzere tüm üreticilerin yaşadığı derin zorluklarla bağlantılı mevcut sipariş eksikliği nedeniyle gereklidir” ifadesi yer aldı.
500, Fiat markasının doğduğu yer olan kuzeybatı İtalya’nın Torino kentindeki tarihi Mirafiori fabrikasında üretiliyor.