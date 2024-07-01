Elektrikli kâşif yılsonu Türkiye’de

Kısa süre önce Lexie Al­ford ile 27 ülke, yakla­şık 30 bin km’lik ma­cerayı tamamlayan Explorer ile tanışmış, tasarımcı Şeri­fe Çelebi ile ön üretim Explo­rer ile bir sürüş gerçekleştir­miştik. Geçtiğimiz hafta da Slovenya’nın güzel yollarında Explorer ile gerçek bir test sü­rüşü deneyimi için direksiyon başındayım.

Öncelikle, Explo­rer tamamen elektrikli. Stan­dart menzilli 52 kWh batarya­lı versiyon 170 HP ve arkadan itişli, 77 kWh 286 HP’lik ve 79 kWh 340 HP’lik versiyonlar ise hem uzun menzilli hem de dört tekerlekten çekişli olarak sa­tılacak. İki donanım arasında biri Explorer diğeriyse Explo­rer Premium olarak adlandı­rılıyor. Çok uzun süre bu mo­del üzerinde çalışmışlar. Özel­likle ön tasarımı beğendiğimi söylemek isterim. 600 km’yi aşan menzil önemli. Batarya­lar NMC olarak tercih edilmiş.

Tasarım ekibinde Türk dokunuşları

Türkiye’de yılsonunda satı­şa sunulması beklenen Exp­lorer’ın tasarımında Murat Güler ve ekibinin de imza­sı var. Şerife Çelebi, özellikle lansman renklerini kendi gi­bi “enerjik” seçmiş. Mavi lansman rengi için ekstra bir renk ücreti de alınmayacak­mış.

Yaklaşık 2 milyar dolar­lık yatırımla dönüşen Alman­ya Köln’deki fabrikada üre­tilen Explorer, yüksek güçlü modellerinde 185 kW şarj hızıyla 26 dakikada %10- 80 şarjlanmasını tamamlıyor. İç mekândaki dikey multimedya ekranı bir hareketle mini sak­lama alanı yaratıyor. Head up display ekranı yolla bağınızı korumanızda fayda sağlıyor.

Malzemelerin yüzde 25'i geri dönüştürülmüş

Direksiyon köşeli, iç mekânda kullanılan malze­melerin %25’e yakını geri dö­nüştürülmüş plastik. O yüz­den malzeme kalitesi biraz sert, daha iyisin beklerdim. 14.6 inçlik multimedya ekranı net, iç mekânda yaklaşık 470 litrelik saklama alanı yaratıl­mış. Mini bir bagaj gibi. Adap­tif hız sabitleyici, tabela tanıma sistemiyle çok iyi entegre çalı­şıyor, tabelayı görür görmez ya­vaşlıyor. Biz lansman sırasında dört tekerlekten çekişli versi­yonu kullandık.

WLTP (Worl­dwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure/ Dün­ya Çapında Uyumlu Hafif Ta­şıtlar Test Prosedürü) 15.7 kWh olarak açıklanıyor, ben test sü­rüşünde ortalama 21 kWh’lik bir tüketim rakamındaydım. 0-100 km hızlanması Focus ST’den daha hızlı 5.3 saniye. Explorer gelecekte göreceği­miz Ford modellerinin temelini oluşturacak gibi görünüyor. Ta­sarım dili, teknolojisiyle o eski “sıkıcı” gömleği yırtacak model Explorer olacak.