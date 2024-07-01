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Elektrikli kâşif yılsonu Türkiye’de

 Ford’un tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Explorer hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli aktarma özellikleriyle yılsonunda Türkiye’ye gelecek. 600 km'yi aşan menzile sahip otomobilin tasarımında Murat Güler ve ekibinin de imzası yer alıyor.

Dünya Gazetesi
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Kısa süre önce Lexie Al­ford ile 27 ülke, yakla­şık 30 bin km’lik ma­cerayı tamamlayan Explorer ile tanışmış, tasarımcı Şeri­fe Çelebi ile ön üretim Explo­rer ile bir sürüş gerçekleştir­miştik. Geçtiğimiz hafta da Slovenya’nın güzel yollarında Explorer ile gerçek bir test sü­rüşü deneyimi için direksiyon başındayım.

Öncelikle, Explo­rer tamamen elektrikli. Stan­dart menzilli 52 kWh batarya­lı versiyon 170 HP ve arkadan itişli, 77 kWh 286 HP’lik ve 79 kWh 340 HP’lik versiyonlar ise hem uzun menzilli hem de dört tekerlekten çekişli olarak sa­tılacak. İki donanım arasında biri Explorer diğeriyse Explo­rer Premium olarak adlandı­rılıyor. Çok uzun süre bu mo­del üzerinde çalışmışlar. Özel­likle ön tasarımı beğendiğimi söylemek isterim. 600 km’yi aşan menzil önemli. Batarya­lar NMC olarak tercih edilmiş.

Tasarım ekibinde Türk dokunuşları

Türkiye’de yılsonunda satı­şa sunulması beklenen Exp­lorer’ın tasarımında Murat Güler ve ekibinin de imza­sı var. Şerife Çelebi, özellikle lansman renklerini kendi gi­bi “enerjik” seçmiş. Mavi lansman rengi için ekstra bir renk ücreti de alınmayacak­mış.

Yaklaşık 2 milyar dolar­lık yatırımla dönüşen Alman­ya Köln’deki fabrikada üre­tilen Explorer, yüksek güçlü modellerinde 185 kW şarj hızıyla 26 dakikada %10- 80 şarjlanmasını tamamlıyor. İç mekândaki dikey multimedya ekranı bir hareketle mini sak­lama alanı yaratıyor. Head up display ekranı yolla bağınızı korumanızda fayda sağlıyor.

Malzemelerin yüzde 25'i geri dönüştürülmüş

Direksiyon köşeli, iç mekânda kullanılan malze­melerin %25’e yakını geri dö­nüştürülmüş plastik. O yüz­den malzeme kalitesi biraz sert, daha iyisin beklerdim. 14.6 inçlik multimedya ekranı net, iç mekânda yaklaşık 470 litrelik saklama alanı yaratıl­mış. Mini bir bagaj gibi. Adap­tif hız sabitleyici, tabela tanıma sistemiyle çok iyi entegre çalı­şıyor, tabelayı görür görmez ya­vaşlıyor. Biz lansman sırasında dört tekerlekten çekişli versi­yonu kullandık.

WLTP (Worl­dwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure/ Dün­ya Çapında Uyumlu Hafif Ta­şıtlar Test Prosedürü) 15.7 kWh olarak açıklanıyor, ben test sü­rüşünde ortalama 21 kWh’lik bir tüketim rakamındaydım. 0-100 km hızlanması Focus ST’den daha hızlı 5.3 saniye. Explorer gelecekte göreceği­miz Ford modellerinin temelini oluşturacak gibi görünüyor. Ta­sarım dili, teknolojisiyle o eski “sıkıcı” gömleği yırtacak model Explorer olacak.