Elektrikli kâşif yılsonu Türkiye’de
Ford’un tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Explorer hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli aktarma özellikleriyle yılsonunda Türkiye’ye gelecek. 600 km'yi aşan menzile sahip otomobilin tasarımında Murat Güler ve ekibinin de imzası yer alıyor.
Kısa süre önce Lexie Alford ile 27 ülke, yaklaşık 30 bin km’lik macerayı tamamlayan Explorer ile tanışmış, tasarımcı Şerife Çelebi ile ön üretim Explorer ile bir sürüş gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz hafta da Slovenya’nın güzel yollarında Explorer ile gerçek bir test sürüşü deneyimi için direksiyon başındayım.
Öncelikle, Explorer tamamen elektrikli. Standart menzilli 52 kWh bataryalı versiyon 170 HP ve arkadan itişli, 77 kWh 286 HP’lik ve 79 kWh 340 HP’lik versiyonlar ise hem uzun menzilli hem de dört tekerlekten çekişli olarak satılacak. İki donanım arasında biri Explorer diğeriyse Explorer Premium olarak adlandırılıyor. Çok uzun süre bu model üzerinde çalışmışlar. Özellikle ön tasarımı beğendiğimi söylemek isterim. 600 km’yi aşan menzil önemli. Bataryalar NMC olarak tercih edilmiş.
Tasarım ekibinde Türk dokunuşları
Türkiye’de yılsonunda satışa sunulması beklenen Explorer’ın tasarımında Murat Güler ve ekibinin de imzası var. Şerife Çelebi, özellikle lansman renklerini kendi gibi “enerjik” seçmiş. Mavi lansman rengi için ekstra bir renk ücreti de alınmayacakmış.
Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla dönüşen Almanya Köln’deki fabrikada üretilen Explorer, yüksek güçlü modellerinde 185 kW şarj hızıyla 26 dakikada %10- 80 şarjlanmasını tamamlıyor. İç mekândaki dikey multimedya ekranı bir hareketle mini saklama alanı yaratıyor. Head up display ekranı yolla bağınızı korumanızda fayda sağlıyor.
Malzemelerin yüzde 25'i geri dönüştürülmüş
Direksiyon köşeli, iç mekânda kullanılan malzemelerin %25’e yakını geri dönüştürülmüş plastik. O yüzden malzeme kalitesi biraz sert, daha iyisin beklerdim. 14.6 inçlik multimedya ekranı net, iç mekânda yaklaşık 470 litrelik saklama alanı yaratılmış. Mini bir bagaj gibi. Adaptif hız sabitleyici, tabela tanıma sistemiyle çok iyi entegre çalışıyor, tabelayı görür görmez yavaşlıyor. Biz lansman sırasında dört tekerlekten çekişli versiyonu kullandık.
WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure/ Dünya Çapında Uyumlu Hafif Taşıtlar Test Prosedürü) 15.7 kWh olarak açıklanıyor, ben test sürüşünde ortalama 21 kWh’lik bir tüketim rakamındaydım. 0-100 km hızlanması Focus ST’den daha hızlı 5.3 saniye. Explorer gelecekte göreceğimiz Ford modellerinin temelini oluşturacak gibi görünüyor. Tasarım dili, teknolojisiyle o eski “sıkıcı” gömleği yırtacak model Explorer olacak.