Elektrikli otomobil sayısı 140 bine dayandı, şarj soketi sayısı artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EPDK), Ağustos ayına ilişkin Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri raporunu yayımladı.

Buna göre toplam şarj noktası (soket) sayısı, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,7 artışla 22 bin 485 adede ulaştı. Temmuz sonunda soket sayısı 21 bin 70 adet seviyesindeydi.

Geçen yılın ağustos ayındaki 8 bin 337 adede göre artış yüzde 169,7'yi buldu. AC şarj noktası sayısı 13 bin 456'dan 14 bin 226'ya, DC şarj noktası sayısı ise 7 bin 614'ten 8 bin 259'a yükseldi.

Temmuz sonunda 132 bin 600 adet olan elektrikli araç sayısı, ağustos sonunda 138 bin 429'a çıktı.