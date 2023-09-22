Elektrikli otomobilde AB-Çin çatışma riski arttı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 13 Eylül'de Çin'den AB ülkelerine ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Von der Leyen, Avrupa şirketlerinin çoğu zaman bazı pazarlardan dışlandığını veya piyasa bozucu eylemlerle karşılaştığını, özellikle büyük kamu sübvansiyonlarından yararlanan rakiplerinin buralarda fiyatları kırdığını belirtti.

Almanlar Pekin’in kızmasından korkuyor

Çin, son yıllarda ABD ile ticaret savaşında gerilimi tırmandırmaktan çekinmediğini gösterirken, Çin’in olası karşılıkları içinde Avrupa ürünlerine yönelik ek gümrük vergileri veya otomobil üretimi için önemli elektronik bileşenlere dair ihracat kısıtlamaları yer alıyor.

Bu durumun Çin pazarının beşte birini kontrol eden Alman otomobil üreticilerini sert bir şekilde vuracağı tahmin edildi. Almanya, Çin'in ihracat için pazar ve kilit emtia kaynağı olarak önemi dolayısıyla geleneksel olarak Pekin'i kızdırmaktan çekinirken, Çin pazarı, Alman otomobil üreticileri için hem satış hem de büyüme açısından önem taşıyor.