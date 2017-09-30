Elektrikli otomobilde rekabet hızlandı

30 Eylül 2017

Evrim KÜÇÜK

Talebin ciddi artış gösterdiği dünya elektrikli otomobil pazarının en büyük oyuncusu Amerikalı Tesla şirketi. İlk yarıda satışları 47 bini aşan Tesla, sektörün amiral gemisi gibi. Ancak diğer otomobil üreticileri BMW, Mercedes, Audi, VW ve Honda ciddi bir rakip olarak ortaya çıkmaya hazırlanıyor.Elektrikli otomobil teknolojilerinin hızla gelişmesi ve devletlerin sunduğu teşvikler dünya genelinde elektrikli otomobil satışlarının hızla artmasını sağlıyor. Şu an kullanımdaki elektrikli otomobillerin sayısı 2 milyonun üzerinde. ABD'de ocak-ağustos döneminde elektrikli otomobillerin satışı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 47 artış gösterdi. Avrupa'da da pazar rekor hızla büyümeye devam etti. Haziran ayında yüzde 54 artışla 28 bin elektrikli otomobilin satıldığı Avrupa'da yılın ilk yarısında satışlardaki artış yüzde 30 olarak gerçekleşti. Avrupa'da EV'lerin toplam pazar içindeki payı yüzde 1.5'e ulaştı.

Kuşkusuz bir diğer hızlı büyüyen pazar Çin. Sadece haziran ayında 44 bin 700 adet elektrikli otomobilin yollara çıktığı ülkede ocak-haziran döneminde satışlar önceki yılın ilk altı ayına oranla yüzde 40 artış gösterdi ve 227 bine çıktı.

Talebin ciddi bir oranda artış gösterdiği pazarın en büyük oyuncusu Tesla. Yılın ilk yarısında satışları 47 bini aşan Tesla sektörün amiral gemisi gibi. Ancak önde gelen otomobil üreticileri Tesla'nın karşısına ciddi bir rakip olarak çıkmaya hazırlanıyor. Audi, Volkswagen, Mercedes ve diğerleri 2020 yılına kadar kendi elektrikli otomobillerini piyasaya sürme planları yapıyor. İki hafta önce yapılan Frankfurt Motor Show, Tesla'ya meydan okuyacak otomobillerle tanışmak için fırsat oldu.

İşte gelecek 5 yılda Tesla ile rekabete tutuşacak firmalar ve otomobilleri:

BMW

2025 yılına kadar tamamen elektrik ile çalışan 12 modeli piyasaya sürmeyi hedefl eyen BMW, iVision Dynamics konseptini görücüye çıkardı. Saatte 120 mil hız yapacak otomobil 600 km sürüş mesafesine sahip olacak. BMW ayrıca i3 modelini 2018 için makyajladı ve spor otomobil olarak piyasaya sürecek.





MERCEDES

Alman üretici, hidrojen yakıtlı GLC modelini 2019 yılında pazara sunacak. Sahip olduğu elektrik motorundan 197 beygir güç üreten GLC F-Cell, 13,8 kWh bir bataryaya ve 4,4 kilogramlık hidrojen depolama kapasitesine sahip. Prize takıldığı zaman 1,5 saat gibi kısa bir sürede şarj olan aracın bataryası, 500 kilometrelik menzil sunuyor. Batarya bittiği zaman hidrojen yakıtı devreye girerken, araç bu haliyle 160 km/h son sürata ulaşabiliyor.

AUDI

Tamamen elektrikle çalışacak şekilde tasarlanmış Aicon, tek bir şarjla 700-800 km menzile ulaşabiliyor. Aicon ayrıca direksiyonsuz ve pedalsız tasarımıyla dikkat çekiyor. Bataryası 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. Audi'nin Elaine adını taşıyan SUV aracı 500 km menzile sahip. Audi ayrıca gelecek iki yıl içinde pazara yeni iki elektrikli SUV modeli sunmayı planlıyor.

VOLKSWAGEN



Alman şirketin sunduğu I.D. Crozz konsepti 2020 yılında çıkacak elektrikli SUV için temel oluşturuyor. 500 km menzile ulaşan ID Crozz, 150 kW'lık hızlı şarj cihazına bağlanabiliyor. Araç, 302 beygir gücüne ulaşabiliyor ve 160 km/ saat hıza çıkabiliyor. Bu yıl elektrikli otomobil üretimi için 10 milyar dolar yatırım yapan VW, 2030'a kadar yatırımlarını 70 milyar euroya çıkarmayı planlıyor.

HONDA

Honda'nın elektrikli otomobili Urban EV tasarım bir konsept ve firma aracın teknik özelliklerini tam olarak duyurmadı. Ancak fiziki olarak bakıldığında dikiz aynalarının olmaması dikkat çekiyor. Modern bir iç tasarıma sahip otomobilin arka kısmında ışıklı bir Honda amblemi var. Ön kısımda ise çeşitli dillerde yazılar gösterebilen bir ekran var. Bu ekranın temel amacı şarj durumunu göstermek.