En ucuz G Serisi % 20 pazar payı hedefliyor

Son dönemlerin en çok izlenen reklamı elektrikli G Serisi’nin kendi ekseni etrafında dönüşüydü. Milyonlar izledi. Öte yandan kült, kütür kütür kapı sesi olan, gösterişli, şık en çok beğenilen otomobiller listesinde bir model G Serisi’ni elektriklendirmek bir cesaret işi. İşte elektrikli G Serisi de ağustos ayı itibariyle geliyor.

Elektrikli G Serisi’nin satışlardaki payını yüzde 20’lerde olacağını öngören marka motorlu G Serisi modellerini de getirmeye devam edecek. G Serisi için İtalyan tekstil markası Moncler ile işbirliğine giden Mercedes, Project Mondo G adındaki özel G Serisi’ni Kartalkaya’da sergiledi.

Bu özel otomobil yakında İstanbul Galataport’ta da görülebilecek. Uzun süredir konuşulan konulardan biri az da olsa çözüm eğiliminde. BTK kurallarına uyum konusunda zorlanan markalar yıllardır otomobillerinde barındırdıkları internet ve bağlanabilirlik özelliklerini müşterilerine kullandıramıyordu, yani otomobiller akıllıydı fakat “akılları alınmıştı” bu söylemi MercedesBenz Otomotiv Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan’dan alıntıladım.

Bedikhan, bağlanabilirlik özelliklerini haziran ayı itibarıyla modellerine entegre edeceklerini ifade etti. Mercedes-Benz kullanıcıları da artık akıllı telefonlarından, iklimlendirme, şarj zamanlaması, kapı açma kapatma gibi özelliklerini yönetebilecek. Sistemin özellikle bağlanabilirlik konularında başka artılar da sağlayacağını söyleyen Bekdikhan, sorunun yavaş yavaş çözüldüğünü belirtti.