Eşarj, 81 ilde 1000 istasyona ulaştı

Başak Nur GÖKÇAM

2022 yılında 15 binin altında olan elektrikli araç sayısı, 2023 yılında 80 bine ulaştı. 2024’te en az 175 bin elektrikli aracın olmasının hedeflendiği Türkiye’de, artan bu talep 1 yıl içinde soket sayısını 3’e katladı. Hızlı şarj (DC) tarafında 10 kata yakın büyüme gerçekleşti elektrikli şarj istasyonlarında 81 ilde 1000 istasyonu hedefleyen ve Enerjisa Enerji iştiraki olan Eşarj, dün gerçekleşen toplantı ile Aqua Florya’da yüksek hızlı (DC) şarj istasyonunu kurarak 1000’inci istasyonunu devreye aldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, “Eşarj olarak birinci istasyondan bininci istasyona büyük bir dönüşüm ve gelişim hikayesinin oyun kurucularından biri olduk. Gerçekleştirdiğimiz birçok ilk ile sektöre ilham vermenin ve Türkiye Elektrikli Araç altyapısının yanı sıra herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz.

Eşarj olarak sadece elektrikli şarj altyapısı kurarak hızlıca istasyon çoğaltmayı değil, Türkiye’nin dört bir yanını müşterilerimize iyi bir deneyim sunmak ve değerli vakitlerini doğru değerlendirmelerini sağlamak adına hızlı şarj istasyonları ile büyümeyi hedefledik. İstasyonlarımızın konumlarını da ilgili noktalardaki araç trafiğine yani ihtiyacına ve potansiyeline göre belirledik. Yeni teknoloji yatırımlarımız ile hızımızı artırmaya ve şarjlanma işlemini kolay ve ülkemizin elektrikli araç dönüşümü için motive edici noktalar yaratmaya odaklıyoruz” diye konuştu.

2030’a kadar 100 bin istasyona ihtiyaç var

Türkiye’nin enerji dönüşümü için teknoloji ve altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini belirten Murat Pınar, “Türkiye’nin elektrikli araçlar piyasasına Togg ile girişi, sayılarda önemli bir artışa neden oldu. Ben 2035’te satılacak araçların yarısının elektrikli olacağını düşünüyorum. Talepteki bu artışın karşılanması için 2030’a kadar 100 bine yakın istasyonun kurulmasına ihtiyaç var. Fakat tek başına istasyon kurmak yetmiyor, enerji altyapısını da buna hazırlamak lazım.

Biz Enerjisa olarak dağıtım sektörüne bu yıl 13.5 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Elektrikli araçların girişiyle, enerji tüketimindeki artış da kabaca yüzde 13. Normalde yüzde 2 ila 3 büyüyen bu artışa, yüzde 1 ilave de elektrikli araçlardan gelecek. Bu da şebekeye bağladığımız yerden geriye doğru gittiğimizde üretime kadar yatırımların planlanması gerektiğini gösteriyor” dedi.

"Eşarj, en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip şirket"

Bundan 10 yıl önce ilk şarjlanma ile başlayan yolculuğun bugün 1 milyon sınırına dayandığını belirten Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay da, ‘’Eşarj, Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip şirketi olarak, bu geçişi destekleyecek gerekli şarj altyapısının oluşturulmasında ön saflarda yer aldı. Ülke genelinde 1000 şarj istasyonu hedefi vermiştik ve bu hedefe koşarken tüketicilerin ihtiyaçlarını, artan talep noktalarını iyi belirleyerek buna göre yayılım gösterdik. Kurulduğumuz günden bu yana 1 milyona yakın şarjlanma gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdık.

Güvenilirlik, erişilebilirlik ve yenilikçiliğe olan bağlılığımız ve müşteri deneyimini ileriye taşımak adına yaptığımız iş birlikleri ile sunduğumuz fırsatlar, bizi gelişen emobilite ortamında önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı. Önümüzdeki yıl hızlı şarjda lider pozisyonumuzu önemli güzergahlarla pekiştirirken müşteri odaklı hizmetlerimize de yenilerini eklemeyi planlıyoruz ‘’ dedi.

26 Ocak'a kadar istasyonlarda %20 indirim uygulanacak

2008 yılında kurulan ilk elektrikli araçlar şarj istasyonu oyuncusu olan ve yenilenebilir enerji sertifikasına (IREC, YEK-G) sahip olan Eşarj, Türkiye’nin tamamında 700’den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 1000 istasyona ulaştı. Bu istasyonlarıyla bin 800’e yakın soket ve 80 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip olan şirket, global markaların elektrikli araç modellerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’un satışlarının artması ile birlikte artan şarj istasyonu ihtiyacına cevap verecek. 1000’inci şarj istasyonunu kutlayan Eşarj, 24- 26 Ocak tarihleri arasında tüm şarj istasyonlarında yüzde 20 indirimli hizmet verecek.