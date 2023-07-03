Ferrari'den yine heyecan yaratacak özel bir seri

İtalyan süperspor üreticisi Ferrari, yine heyecan yaratacak özel bir seriyle karşımızda: SF90 XX Stradale ve SF90 XX Spider...SF90 üzerinden geliştirilen, Fiorano pistinde tanıtılan bu iki özel ve limitli seriden sırasıyla 799 ve 599 adet üretilecek.

Efsane V8 motorun destekçisi olan şarj edilebilir hibrit elektrikli motoruyla birlikte toplamda 1015 HP’lik güç üretebilecek olan süpersporcu XX programının da son halkası. Tıpkı atası F50 gibi dev bir spoylere sahip olan modelde 250 km/s hızda ekstradan 530 kg yere basma gücü sağlanıyor.

Bu aerodinamik etki tabii ki F1’den gelen teknolojilerin de yansıması niteliğinde. Açılır tavan için da keskin gözlere sahip olmanız lazım çünkü bu seremoni sadece 14 saniye sürüyor ve 45km/s’ye kadar devam ediyor.

Orta arka yerleşimli V8, önde bağımsız iki ve arkada bir elektrikli motoruyla desteklenmiş. Toplam 3 elektrikli motorla tamamen elektrikli olarak da hareket edebilen modellerin elektrikli hızı 135km/s ve menzil de yaklaşık 25 km.

Yarış ruhlu özel ses

Mühendisler bu otomobil için yine yarış ruhlu özel bir ses geliştirmişler ve hem kullananın hem de izleyenin ağzının açık kalacağına hiç şüphem yok. Elektrikli modda önden çekişli Ferrari görmek de ayrı bir his.

SF90 XX Stradale’nin şu ana kadar üretilmiş en aerodinamik Ferrari olduğu söyleniyor hatta LaFerrari ile bile rekabet edebilecek düzeyde. SF90 Stradale’den çok daha dinamik, çevik ve hızlı. Süpersporcunun rüzgar tüneli testlerindeki başarısında yine F1 teknolojisinin günlük otomobillere yansımasının izlerini görüyoruz. Öndeki koca difüzör de 250 km/s hızda 45 kg downforce sağlıyor.

8 kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen XX ailesinde ekstra güç sağlayan boost özelliği de var. Tabi böyle bir otomobili durdurmak için de yoğun çaba sarfetmiş İtalyanlar ve SF90’ın fren sistemini geliştirip arkaya 390mm diskl" er takmışlar. Şef Flavio Manzoni tasarımı olan modellerden kaç tanesini Türkiye’de göreceğiz bu da merak konusu. Son olarak 0-100 km/s hızlanması 2.3 200 için ise gereken süre sadece 6.5 saniye