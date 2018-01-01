"Fiat, yerli üretimden satışlarda sektör lideri"

01 Ocak 2018

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, otomotiv pazarının 2017'yi önceki yıl olduğu gibi 1 milyona yakın satış rakamıyla kapatacağını öngördüklerini bildirdi.

Aytaç, "2016 sonunda gerçekleşen ÖTV artışı ve kur etkisine rağmen bir önceki yıla yakın bir pazar büyüklüğü elde etmiş olmamız Türkiye'de otomotiv sektörünün potansiyelini ortaya koyması açısından memnuniyet verici" diye konuştu.

Aytaç, Fiat'ın 2017 performansına ilişkin ise şunları söyledi:

"Egea projesi 2017'de lokomotif görevi gördü. Fiat Egea, bugün hala Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olma başarısını sürdürüyor. Lansmanından bu yana geçen 2 yıllık süreçte, Egea ailesinin satış adedi 85 bine erişti. Sadece 2017 yılı içerisinde kasım ayına kadar 40 binden fazla satış gerçekleştirdik.

Pazar payımızı 2016'ya oranla yaklaşık 2 puan artırarak 2017'yi hedeflerimiz doğrultusunda kapatıyoruz. Öte yandan, Fiat markasının iç pazardaki satışlarının yaklaşık yüzde 90'ı, fabrikamızda ürettiğimiz araçlardan oluşuyor. Yerli üretimden satışlarda yine sektörün lideri durumundayız"

Kaynak: AA