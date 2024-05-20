Ford Yeniköy'de üretim yapay zekâ ile artıyor

Ford Otosan iletişim ekibinin davetiyle Ford Otosan Yeniköy Fabrikası’nı gezdik, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt ile markanın yatırımlarını, hedeflerini, fabrikanın kapasitesini ve hedeflerini konuştuk. Özyurt, anlık veri transferiyle uçtan uca fabrikayı akıllandırdıklarını söyledi.

Ford’un Avrupa’daki ticari araç üretim üssü olan Yeniköy fabrikası Türk mühendis ve tasarımcıların planlarıyla, çevreci ve sürdürülebilir olarak tasarlanmış. Aynı boyutlardaki fabrikalara oranla daha verimli bir üretim planlanmış. Fabrikaya girer girmez disiplini görüyorsunuz. Hızlı bir fabrika turunun ardından bolca bilgiyle doluyoruz.

Markanın Avrupa’daki elektrifikasyona bakışının ifadesi olan bu fabrikada tek bant üzerinden isteğe göre, konvansiyonel, elektrikli ya da hibrit otomobil üretilebiliyor. Tüm otomobiller barkod sistemiyle tanınmış, yüzde 82 otomasyon ve robot gücü kullanılırken, yapay zeka da üretimde verimliliğe katkı sağlıyor. Doğrudan 3500 kişiye istihdam sağlayan fabrikanın etrafında da otomotiv ekosistemi oluşturulmuş.

Güneş fabrikaları geliyor

Her 1 TL için Türkiye üretimini 2.6 TL artırdığı açıklanan Ford Otosan, GSYH’ye de her 1 TL için 3.3 TL’lik bir geri dönüşle katkı sağlıyor. Verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapmayı hedefleyen fabrikada fotovoltaik Cam Duvar ile güneş enerjisi üretiliyor ve elektrik ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanıyor. Güneş ışığını yakalayan ‘Photowall- Suntracker’ teknolojisiyle üretim alanlarının aydınlatma ihtiyacına destek oluyor.

Yeniköy Fabrikası’ndaki güneş panelleri ile 1 futbol sahasının 6 ayda tükettiği enerji tasarruf edilebiliyor ya da 1344 hanin bir yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Grubun yakında Kütahya ve Burdur’da başka güneş enerji yatırımı daha olacak buna da neredeyse bir güneş fabrikası denebilir. Su konusunda da gelişmiş bir fabrika Yeniköy. Gelişmiş yağmur suyu toplama, atık su ve gri su geri kazanım uygulamaları ile her yıl 128 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar su tasarruf ediliyor.

Bu tasarruf, 1153 haneye bir yıl boyunca su sağlayabiliyor. Ford Otosan’ın 2030 karbon nötr olma planları konusunda önemli bir adım olan bu fabrika ve Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Sancaktepe’deki yerleşkelerimizde tüketilen elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Fabrikada sessiz fabrika düzeyi söz konusu, ayrıca üretimde yapay zeka desteği de kullanılıyor.

Ford Otosan’ın kapasitesi 900 bine çıkıyor

Yeniköy Fabrikası’nın yıllık 245 bin adetlik üretim kapasitesi yeni yatırımlar tamamlanınca neredeyse iki katına çıkıyor ve 405 bine adede ulaşacak şekilde planlanmış. Ford Otosan’ın Türkiye Romanya’daki fabrikalarında toplam yıllık üretim kapasitesi ise 900 bin adedin üzerine çıkacak. Yeniköy, Avrupa’nın en çok satan ticari aracı olan Transit Custom’ın dünyadaki tek üretim merkezi.

Transit Custom, Ford markasını Avrupa’da ticari araç pazarında 9 yıldır üst üste pazar liderliğine taşıyor. Buna ek olarak Ford Otosan, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen’in yeni nesil 1 tonluk ticari aracını Yeniköy’de üretecek. 150 bin batarya montaj kapasitesine ilaveten Yeniköy’ün kapasitesi de montaj tesisi tamamlanınca toplam kapasite 300.000 adedi aşacak. Şu anda kullanılan 1400 adetlik robot sayısı da yakında 1500’e çıkacak.